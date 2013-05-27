Ассоциация «Виноградари и виноделы Украины» (АВВУ) направила письмо министру финансов Украины Юрию Колобову с просьбой не допустить повышения ставки акцизного налога на вино, предусмотренного законопроектом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты относительно ставок акцизного налога на пиво», который разработало Министерство доходов и сборов.

Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации.

Согласно сообщению, виноделы считают экономически необоснованным повышение акциза на вино с 2,51 грн до 49,49 грн за литр 100%-ного спирта, которое предусмотрено законопроектом, а также утверждают, что принятие подобного закона приведет к существенному падению производства крепленых вин.

В ассоциации уверены, что в случае повышения акцизной ставки, государственный бюджет получит от отрасли не более 84 млн грн вместо прогнозируемых Миндоходов 300 млн грн.

«В результате (повышения акцизной ставки – УНИАН) объем производства еле дотянет до 2 млн дал, госбюджет получит поступлений не более 84 млн грн, а государство - разоренную отрасль производства крепленых вин», - цитирует пресс-служба директора АВВУ Сергея Михайличенко.

В пресс-службе ассоциации также сообщили, что уже подготовлены письма с аналогичной просьбой к Президенту Украины Виктору Януковичу и премьер-министру Николаю Азарову.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2012 году производство виноматериалов снизилось по сравнению с 2011 годом на 8%, или 2 млн дал, - до 23 млн дал.