Акционеры KSG Agro подведут итоги 2012 года на собрании 28 июня

Варшава. Акционеры агропромышленного холдинга KSG Agro 28 июня в Люксембурге проведут очередное собрание, посвященное итогам работы за прошлый год.

Согласно сообщению компании, которым располагает УНИАН, акционеры намерены рассмотреть стандартные годовые отчеты, продолжить полномочия своего аудитора PriceWaterHouseCoopers и распределить убытки прошлого года.

В одном из проектов решения акционерам предлагают утвердить убыток за прошлый год в размере 1,675 млн долл., который увеличивает кумулятивный убыток за последние годы до 4,409 млн долл.

Правление предлагает перенести весь убыток на следующий финансовый год.

Представитель компании Александр Перов отметил УНИАН, что убытки получила холдинговая компания KSG Agro S.A., которая несет только расходы, а все компании группы заработали в прошлом году 11,66 млн долл.

Он сообщил, что акционеры намерены направить всю прошлогоднюю прибыль на дальнейшее развитие компании.

Как сообщал УНИАН, в конце мая KSG Agro сообщил в своем консолидированном отчете за 2012 год о сокращении чистой прибыли на 57,5% - до 11,66 млн долл. на фоне роста выручки на 7,4% - до 37,22 млн долл.

Справка УНИАН. KSG Agro – вертикально интегрированная компания, работающая практически во всех сегментах агрорынка, включая производство, хранение, переработку и продажу сельскохозяйственной продукции.

Крупнейшим акционером KSG Agro является председатель совета директоров компании Сергей Касьянов, который через ICD Investments контролирует 65% акций. Польский пенсионный фонд Generali OFE владеет 10% пакетом, и практически все остальные - free float.