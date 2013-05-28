Индонезия может ограничить импорт муки из Украины

В Министерстве экономического развития и торговли Украины считают, что у Индонезии нет оснований для ограничения импорта пшеничной муки из Украины, которое может быть введено по результатам антидемпингового расследования импорта муки в страну.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом заявил директор департамента инвестиционно-инновационной политики и развития государственно-частного партнерства Минэкономразвития Виктор Коваленко.

“Виктор Коваленко подчеркнул, что в соответствии с Соглашением по защитным мерам украинская сторона считает, что нет оснований для применения защитных мер в отношении импорта пшеничной муки в Индонезию, и настаивает на прекращении расследования без применения защитных мер”, - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития Украины надеются, что Индонезийская сторона примет объективное решение по результатам специального защитного расследования в отношении импорта пшеничной муки, что позволит украинским производителям осуществлять поставки муки индонезийским потребителям на условиях справедливой конкуренции.

Напомним, что Индонезия проводит расследование относительно импорта пшеничной муки, в том числе из Украины. Согласно официальной позиции индонезийской стороны, объем импорта пшеничной муки значительно увеличился и угрожает развитию соответствующей отрасли промышленности Индонезии.

С декабря 2012 г. Индонезия ввела пошлины на импорт пшеничной муки в размере 20%, что привело к прекращению поставок муки из Украины.

С июля по октябрь 2012 г. в Индонезию было поставлено 20,2 тыс. тонн муки из Украины. Основные экспортеры: комбинат хлебопродуктов «Тальное», Винницкий КХП №2 и компания «Энлиль» (Харьков).