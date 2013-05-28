Минагропрод заверяет, что украинцы будут полностью обеспечены сахаром и гречкой

Внутренний спрос на сахар и гречку в новом маркетинговом году будет удовлетворен полностью, поскольку объем посевов сахарной свеклы составляет 106% от прогноза (306 тыс. га), а гречки – 93% от прогноза (191 тыс. га), причем сев гречки еще продолжается. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на директора департамента земледелия Минагропрода Александра Демидова.

«В этом году планируем получить высокую урожайность, поскольку аграрии использовали более качественные семена, в частности, сахарной свеклы, и посевы находятся в удовлетворительном состоянии», - сказал Демидов.

Он подтвердил, что объем производства сахара может составить 1,2-1,4 млн тонн, что с учетом переходных запасов позволит не только удовлетворить внутренний спрос в объеме 1,8 млн тонн, но и экспортировать часть продукции. «Предложение на рынке может составить в общем 2,2 – 2,4 млн тонн при внутренней потребности 1,8 млн тонн. Поэтому беспокойства по поводу обеспечения отечественных потребителей нет. При этом сахарозаводчики смогут избежать убытков», - отметил директор департамента.

Говоря о прогнозе урожая гречки, Демидов отметил, что урожай предположительно составит 190-200 тыс. тонн. «Переходные запасы этой крупы составляют 50 тыс. тонн. Кроме того, в Аграрном фонде есть 11 тыс. тонн. Поскольку внутреннее потребление этой крупы составляет 200 тыс. тонн, то полученного урожая вместе с переходными запасами полностью хватит на удовлетворение внутреннего спроса», - отметил Демидов.

Как сообщал УНИАН, в связи с неблагоприятными погодными условиями посевная кампания в Украине в 2013 году задержалась на 2-3 недели.

Всего под урожай 2013 года планируется засеять 27,6 млн га, из которых 16,2 млн га будут отведены под зерновые культуры. Посев яровых зерновых и зернобобовых планируется провести на площади 8,2 млн га.

Прогноз пересева озимых составляет 300-500 тыс. га против 2 млн га в 2012 году.