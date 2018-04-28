Продовольствие на экспорт: сколько продать, чтобы не голодать

В последнее время Украина активно наращивает экспорт продуктов питания. Это, безусловно, позитивная тенденция, поскольку растет экспортная выручка, а значит — для украинского сельхозпроизводителя есть стимул производить все больше и больше. Да и среди бизнесменов стало модно вкладывать деньги в производство хлеба насущного, а также — мяса, молока, масла и иже с ними.

При этом возникает вопрос: не получится ли, что продажа на экспорт продуктов питания приведет к росту дефицита этих самых продуктов питания в Украине. Конечно, можно всю еду экспортировать и получить хороший доход. Но кушать любят не только китайцы, французы, американцы, англичане, но и украинцы. К тому же, следует помнить, что в мире сейчас не столько дефицит денег, сколько нехватка продовольствия и пригодных для его выращивания земель. Отсюда, кстати, и мода на ГМО, которое изначально задумывалось именно как спасительное средство для стран, которые по разным причинам не могут накормить себя продукцией собственного производства. Значит тем более рачительно нужно распоряжаться данными Украине природой роскошными землями и пока еще прекрасным климатом для сельхоздеятельности. Ведь земля — ресурс истощаемый.

Как известно, Межведомственная комиссия при Министерстве экономического развития и торговли Украины разработала баланс спроса и предложения на основные продовольственные ресурсы на 2013 год. Таким образом, можно оценить, что именно думают наши представители власти о перспективах рынка продуктов питания в Украине, и что же на самом деле происходит на этом рынке.

К примеру, Украина любит экспортировать зерно. И хотя не является мировым лидером зернового рынка, однако входит в десятку самых крупных экспортеров. Поэтому, продажа зерна за границу была и остается приоритетным направлением украинского бизнеса. Согласно информации Межведомственной комиссии при Минэкономразвития, в 2012/2013 маркетинговом году на экспорт будет продано 24,4 млн тонн. Это прежде всего зерно кукурузы, ее доля в общей структуре экспорта зерновых культур составляет почти 60%. На втором месте — пшеница, на третьем - ячмень. На сегодня уже экспортировано 21,5 млн. тонн зерновых культур за 2012/2013 маркетинговый год.

А теперь давайте соотнесем объемы вывоза с объемами производства. Ожидается, что всего по итогам 2012/2013 маркетингового года будет произведено 46,2 млн тонн. Если учесть остаток зерна за предыдущий период в размере 11 млн тонн, то в целом получается около 57 млн тонн. Украинцы за маркетинговый 2012/2013 год потребляют и используют как посевной материал 27,7 млн тонн зерновых, то есть, примерно половину произведенного. А, значит, можно продавать и продавать зерно за границу (хотя такой ежегодный сдерживающий фактор, как экспортные квоты по-прежнему сохраняется). Неудивительно, что в этом году существенно увеличились посевные площади той же курурудзы и пшеницы. Желание заработать деньги берет свое и, одновременно с увеличением объемов экспорта, расширяется и география рынков сбыта. Тут главное не перестараться, ибо та же кукуруза не только хорошо продается, но и хорошо истощает землю.

Подсолнечник тоже приносит хороший доход и требует очень бережного отношения к земле. Украина мировой лидер про производству и продаже послнечного масла. Благо, спрос на этот продукт очень активно растет со строны Индии, где население уже превысило один миллиард. В 2012/2013 маркетинговом году запланировано, что будет произведено 3,5 млн тонн подсолненчого масла, а на экспорт будет отправлено... почти все - 3,25 млн тонн. Планируется дополнительно к украинском подсолнечнику докупить 300 тыс. тонн импортного, чтобы больше произвсти такого востребованного продукта. Для украинцев остается 0,45 млн. тонн подсолнечного масла. Впрочем, этого вполне хватит и даже небольшой запас останется — ведь на текущий момент украинцами было потреблено только 0,291 млн. тонн. Развитие произодства этой продукции сейчас очень рентабельное, что даже позволяет не повышать цены на подсолнечное масло на территории Украины. Так что, с одной стороны, Украина нашла свое место на мировом рынке продуктов питания со своим подсолнечным маслом, но, с другой стороны, без разумного использования украинских черноземов, удержать это место будет ой как непросто.

С сахаром все очень понятно. В 2012/2013 маркетинговом году будет произведено 2,854 млн тонн, при этом на экспорт уйдет только 0,140 млн тонн, весь остальной сахар будет потребляется в Украине. Сахарная свекла является одной из основных технических культур в Украине, да и наша страна остается самым свеклосеющим регионом в мире — уж больно грунты и климат подходящие. Однако, сейчас в стране наблюдается переизбыток сахара, поэтому и цены на его снижаются — цена в рознице иногда ниже себестоимости. Это выгодно для потребителей, но очень негативно влияет на производителей, которые терпят убытки и начинаю закрывать свои производства. Это довольно-таки рисковая ситуация. Если сахарозаводчики резко закрою свои предприятия, то избыток может очень быстро превратиться в дефицит. Сбалансировать рынок будет сложно. Украина давно уже потеряла основные рынки сбыта сахара за рубежом и себестомость сахара из свеклы дороже, чем производство из сахарного тросника. Плюс, вступление страны в ВТО и открытие внутреннего рынка стало «горькой» пилюлей для «сладкой» отрасли. В общем, приходится пока что искать потребителей сахара в Украине.

С молоком ситуация также двойственная — исчезновение из-за активного экспорта ему не угрожает. Из страны вывозится мизерное количество: из 11,65 млн тонн запланированного на текущий год производства молока, только 0,85 млн тонн уйдет на экспорт. На сегодня в Украине произведено молока 3 млн тонн, а экспортировано всего 0,21 млн тонн.

Конечно, Украина хочет больше экспортировать молока и молочной продукции, но уж слишком много факторов, которые в той или иной степени мешают этому. Прежде всего, конкуренция со стороны наших соседей по СНГ. В ситуации с бизнесом, слово «конкурент» является определяющим.

Впрочем, на сегодня именно наращивание экспорта молока и молочных изделий имеет хороший потенциал для украинской экономики. Ибо украинцам так много молока не нужно — выпивать не успеваем.

Относительно произодства, потребления и экспорта мяса, также есть свои ньюансы. На 2013 год планируется произвести 2,39 млн тонн, при этом экспортировать планируется 150 тыс. тонн. При этом самим украинцам, чтобы сытно поесть, нужно 2,5 млн тонн мяса. То есть, при нехватке мяса отечественного производства даже для покрытия внутреннего потребления, его все равно экспортируют. Пусть и в незначитальных объемах.

В общем, что так, что так, а приходится констатировать — Украина нуждается в импорте мяса. На данный момент, запланировано, что Украине придется импортировать около 0,27 млн тонн мяса, чтобы покрыть дефицит и не спровоцировать рост цен на него. Украина сейчас экспортирует прежде всего мясо птицы, но, в то же время, покупает мясо свинины и говядины. Действительно украинский бизнес больше сконцентрировал внимание на произодстве мяса птицы, поэтому эта продукция в основном и идет на экспорт. Что касается производства свинины, то тут украинский бизнес только начинает набирать обороты. В этом году поголовье свиней выросло по сравнению с прошлым годом, но незначительно. Очень мало у нас специализированных свинооткормочных ферм, так что большая часть свинины выращивается с крестьянских хозяйствах. А это существенно сдерживает производство свинины в Украине. Относительно выращивание крупного рогатого скота на убой, ситуация еще более сложная. Поголовье КРС неуклонно сокращается, и пока, что основными поставщиками говядины остаются крестьянские хозяйства.

В общем, украинский рынок производства продуктов питания любит задавать головоломки и для бизнеса, и для потребителей. Колебания производства и экспорта в итоге выливаются в ценовые колебания: время от времени цены на отдельные продукты питания резко растут. Причем, зачастую, необъяснимо для покупателей. Пока приходится жить с тем, что стабильное производство отсутствует, а надежда на индивидуальное крестьянское хозяйство не всегда оправдана.

Александр Охрименко, экономист