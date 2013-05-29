Kernel продал польской компании Чертковский сахарный завод

Варшава. Одна из крупнейших в Украине агропромышленных компаний, холдинг Kernel закрыл сделку по продаже "Чертковского сахарного завода" (ЧСЗ) польской компании Pfeifer & Langen Inwestycje Sp. z o.o (г. Познань, Польша).

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи.

"Kernel Holding S.A., через зависимые компании завершила продажу "Чертковского сахарного завода" и доли участия в местной компании, занимающейся продажей сахара за грубо около 32,5 млн долл.", - отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Антимонопольный комитет Украины разрешил Pfeifer & Langen Inwestycje приобрести находящийся в Тернопольской области "ЧСЗ".

Kernel сообщил о договоренности по продаже этого актива в начале мая текущего года.

Справка УНИАН. Один из крупнейших европейских производителей сахара, компания Pfeifer & Langen основана в 1870 году в Германии. Владеет сахарными заводами в Германии, долями предприятий в нескольких европейских странах.

Холдинг «Кернел», контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорта через принадлежащие ей терминалы на Черном море и занимается производством бутилированного растительного масла, а также сахара. Земельный банк компании составляет 422 тыс. га.