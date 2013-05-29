Производители сахара теряют деньги из-за переизбытка продукции

Производители сахара просят власти продумать возможность введения компенсаторных мер в случае перепроизводства продукции в новом маркетинговом году и неблагоприятной для производителей ценовой ситуации.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил генеральный директор Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» Николай Ярчук.

«Свеклы посеяли столько, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок с учетом использования переходных запасов», - сказал он, отметив, что внутренний спрос составляет 1,8 млн тонн при вероятном объеме предложения в 2,2-2,4 млн тонн.

«Мы доказали, что сами способны обеспечить потребность. Но чего надо остерегаться? Низких цен на внутреннем рынке. На сегодняшний день закупочные цены уже ниже затрат. Затраты составляют 6,5-7,5 тыс. грн за тонну при закупочной цене в 5 тыс. грн за тонну", - подчеркнул Ярчук.

По его словам, убытки сахаропроизводителей уже составляют порядка 2 млрд грн. Более того, в новом маркетинговом году, по данным Ярчука, будут задействованы мощности в лучшем случае 41 завода, притом что в 2012-2013 маркетинговом году работали 63 завода. «Это серьезная социальная проблема», - сказал гендиректор ассоциации, добавив, что в связи с этим необходимо продумать государственные рычаги выравнивания ситуации.

«Мы ждем принятия законопроекта о государственном регулировании производства сахара – эта отрасль должна быть прогнозируемой. Кроме того, должна быть госпрограмма по производству сахара, включая диверсификацию производства - производство биоэтанола, и развитие рынков для экспорта», - сказал Ярчук.

При этом он весьма позитивно оценил призыв к сахаропроизводителям устанавливать оборудование для параллельного производства биоэтанола из сахарного сырья.

«30% потенциала сахарного производства можно пускать на производство биотоплива. При этом речь идет не о перепрофилировании заводов, а о совместном производстве. Установка стоит порядка 30 млн (грн – УНИАН) и окупается за год-полтора. При этом литр биоэтанола выходит 5,5 грн, что по сути очень конкурентная цена. Главное сейчас легализировать процесс и подвести законодательную базу, поскольку биоэтанол как разновидность спирта – это подакцизный товар», - резюмировал Ярчук.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает падения производства сахара в 2013-2014 маркетинговом году на 36% - до 1,4 млн тонн и рекомендует отечественным производителям сахара оборудовать свои производства установками по производству биоэтанола в целях диверсификации производства и снижения себестоимости продукции.