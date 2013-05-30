Агрохолдинг «Авангард» в 1 квартале сократил прибыль на 16%

Один из крупнейших производителей яиц и яичных продуктов в Украине агрохолдинг «Авангард» в 1 квартале 2013 года сократил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% до 60,7 млн долл. с 72,2 млн долл., говорится в финансовом отчете компании.

Согласно отчету Avangardco Investments Public Limited, опубликованном на сайте Лондонской биржи, выручка холдинга увеличилась на 6,3% - до 155,8 млн долл. с 146,6 млн долл., в то же время показатель EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) уменьшился на 13,3% до 73,1 млн долл. с 84,3 млн долл.

Представители компании в отчете пояснили ухудшение показателей по сравнению с прошлым годом поздней пасхой, в результате чего произошло снижение стоимости яиц. Также «Авангард» сообщил, что выручка от экспорта в первом квартале увеличилась на 80% за счет увеличения поставок сухих яичных продуктов и составила 23,1% от общей выручки.

Как сообщал УНИАН, агрохолдинг «Авангард» по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль до 228,2 млн долл., что на 16,3% больше, чем в 2011 году.

В мае международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте агрохолдинга «Авангард» до уровня «В+» с «В». Рейтинг по национальной шкале был повышен до «AA+(ukr)» с «А+ (ukr)» . Прогноз по обоим рейтингам – стабильный.

Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки.

Согласно отчету «Финансово-аналитической группы Про-Консалтинг», «Авангард» производит 32% общего объема производства куриных яиц в Украине (51% общего объема яиц, производимых на промышленных предприятиях) и 87% общего объема сухих яичных продуктов, произведенных в Украине за 2011 год. Предприятия группы расположены в 14 из 24 областей Украины и в АР Крым.