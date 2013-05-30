Разработаны условия страхования будущего урожая озимых зерновых

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, разработала условия страхования будущего урожая озимых зерновых культур с государственной поддержкой от сельскохозяйственных рисков на весенне-летний период, говорится в сообщении регулятора

Согласно проекту распоряжения Нацкомфинуслуг, рисками по страхованию урожая, в частности, являются град, удары молнии, землетрясение, лавина, оползни, сели, сильный ветер, пыльная буря, шквалы, смерч, суховей, сильные и/или длительные дожди, наводнение, паводок, вымокание, засуха, болезни растений и др.

Кроме того, проектом распоряжения предусмотрены условия страхования, стандартные страховые тарифы, стандартный договор страхования и формы документов по заключению и сопровождению его, форма акта осмотра площадей посевов озимых и т.д.

Как сообщал УНИАН, украинские страховые компании, работающие на рынке агрострахования, в 2012 андеррайтинговом году (АГ, осень 2011 года (посев сельхозкультур) - осень 2012 года (сбор урожая)) собрали страховых платежей на сумму 130,4 млн грн, что на 4,3% меньше показателя 2011 андеррайтингового года.

Справка УНИАН. Право на страхование сельскохозяйственной продукции с господдержкой в Украине имеют СК, получившие лицензию на осуществление страхования сельхозпродукции и являющиеся членами Аграрного страхового пула, с опытом имущественного страхования продукции в течение последних двух лет.