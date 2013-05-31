«Кернел» в январе-марте получил 5 млн долл. чистого убытка

Крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине агрохолдинг «Кернел» в январе-марте 2013 года получил 4,97 млн долл. чистого убытка против 33,8 млн долл. чистой прибыли в 1-м квартале 2012 года, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, чистый долг компании за указанный период вырос на 31,2% - до 938 млн долл. Причиной этого компания называет увеличение легкореализуемых запасов на 29% - до 649 млн долл.

В результате падения финансовых показателей акции холдинга на Варшавской фондовой бирже к 09:56 по центральноевропейскому времени упали на 5,15% - до 56,72 польского злотого.

Как сообщал УНИАН, в апреле агрохолдинг «Кернел» прогнозировал ухудшение финансовых результатов в 2012/2013 маркетинговом году (июль 2012 г. – июнь 2013 г.) по сравнению с ожидаемыми ранее.

Причиной ухудшения финпоказателей в компании называют падение продаж подсолнечного масла и переработки подсолнечника.

Выручка «Кернела» за 9 месяцев 2012/2013 года (МГ, июль 2012-июнь 2013) составила 2,072 млрд долл., что на 30,7% больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

Справка УНИАН. Холдинг Kernel, контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море и занимается производством бутилированного растительного масла и сахара.

Веревский через Namsen Limited владеет 38,23% бумаг Kernel, остальные акции находятся в свободном обращении на бирже в Варшаве.