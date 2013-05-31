Яровые культуры в Украине засеяны на 100%

Украинские аграрии к 31 мая засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми 8,189 млн га, или 100% от прогнозируемых площадей, сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, ранними зерновыми и зернобобовыми к указанной дате засеяно 2,831 млн га, что составляет 99% от прогноза. В частности, ячмень посеян на площади 2,206 млн га, яровая пшеница – 152 тыс. га, овес – 260 тыс. га, горох – 199 тыс. га.

Кроме того, кукурузой засеяно 4,795 млн га, или 102% от прогноза, просом – 96 тыс. га (75%), гречкой – 200 тыс. га (98%), сорго – 142 тыс. га (98%), рисом – 25 тыс. га (106%), сахарной свеклой – 306 тыс. га (106%). При этом сев подсолнечника к 31 мая завершен на площади 4,089 млн га (103%), а сои - на 1,367 млн га (95%).

В Минагропроде также отметили негативное воздействие засухи на развитие растений. В условиях пересыхания почвы состояние посевов ухудшается, отмечается гибель растений. К тому же, в большинстве регионов фаза колошения озимых зерновых культур наступила на 1,5-2,5 недели раньше обычных сроков, что приведет к более раннему их созреванию и недобору урожая.

Как сообщал УНИАН, в связи с неблагоприятными погодными условиями посевная кампания в Украине в 2013 году задержалась на 2-3 недели.

Всего под урожай 2013 года планируется засеять 27,6 млн га, из которых 16,2 млн га будут отведены под зерновые культуры. Посев яровых зерновых и зернобобовых планируется провести на площади 8,2 млн га.

Прогноз пересева озимых составляет 300-500 тыс. га против 2 млн га в 2012 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Увеличение количества осадков значительно улучшило состояние яровых – Гидрометцентр