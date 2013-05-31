Эксперты: закон о молокосодержащих продуктах сократит экспорт на 100 млн долл. в год

Ограничение минимального содержания молочного жира в молокосодержащих продуктах на уровне 50% повлечет за собой потери экспорта на сумму более 100 млн долл. в год, рост импорта на 150 млн долл. в год, а также приведет к подорожанию молочной продукции на внутреннем рынке на 30%, говорится в сообщении Союза молочных предприятий Украины.

Напомним, что 22 мая т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О молоке и молочных продуктах" и другие законодательные акты относительно усиления мер по борьбе с фальсификацией молочных продуктов, который предусматривает указанное ограничение, а также вводит термин «молокосодержащие продукты».

В союзе считают, что подобное нововведение поставит вне закона производителей детских молочных смесей, мороженого, сгущенных молочных продуктов, а также станет причиной исчезновения с украинского рынка спредов, сырных продуктов и т.д.

«Производить молокосодержащие продукты с заменой молочного жира на уровне 50% экономически нецелесообразно, поэтому с рынка просто исчезнут такие популярные среди рядовых украинцев спреды, пасты, смеси и сырные продукты, которые нельзя сравнивать со сливочным маслом и твердыми и плавлеными сырами», - говорится в сообщении Союза молочных предприятий Украины.

При этом, по словам президента союза Лидии Карпенко, причин, по которым нужно ограничить применение в производстве заменителей жира, нет. Карпенко утверждает, что продукты с жирозаменителями отвечают всем нормам безопасности и даже имеют ряд преимуществ: они более дешевые, содержат меньше холестерина и энергетической ценности.

Союз молочных предприятий Украины призывает народных депутатов внести ряд поправок в вышеупомянутый законопроект с целью более полного его фокусирования на проблеме борьбы с фальсифицированной молочной продукцией.