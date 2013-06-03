Антимонопольный комитет разрешил «Кернелу» выкупить компанию-основателя агрофирмы «Дружба – Нова»

Антимонопольный комитет Украины разрешил нидерландской компании «Ерсте Б.В.», входящей в структуру крупнейшего производителя подсолнечного масла в Украине - агрохолдинга «Кернел», выкупить долю в уставном капитале компании «Твеелинген Украина» (г. Киев), являющейся основателем аграрной компании «Дружба - Нова». Об этом сказано в решении комитета, которым располагает агентство УНИАН.

«Дано разрешение компании «Ерсте Б.В.» (г. Амстердам, Нидерланды) на приобретение доли в уставном капитале ООО «Твеелинген Украина» (г. Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компанией», - говорится в решении АМКУ.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2013 года агрохолдинг «Кернел» заключил договор купли-продажи на приобретение 80% акций агрокомпании с земельным банком 108 тыс. га за 68 млн долл. На момент оглашения объявления о покупке, название объекта покупки не разглашалось. Однако позднее стало известно, что речь идет о приобретении доли в уставном капитале компании «Дружба-Нова», которая занимается растениеводством и животноводством в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, а также владеет более чем 5-тысячным поголовьем крупного рогатого скота и собственным элеваторным комплексом.

Справка УНИАН. Контролируемый бизнесменом Андреем Веревским агрохолдинг Kernel, который вышел на Варшавскую фондовую биржу в 2007 году, является крупнейшей по капитализации украинской компанией на польском рынке, акции которой с прошлого года включены в индекс «голубых фишек».

Компания, которая продала в рамках IPO 36% акций за 221 млн долл., после чего провела еще несколько допразмещений, на последнем закрытии стоила около 1,8 млрд долл.

Холдинг производит сырое, рафинированное и бутилированное масло под торговыми марками «Щедрый ДАР», «Стожар», «Чумак Домашняя», «Чумак Золота» на Полтавском, Приколотнянском и Волчанском маслоэкстракционных заводах, а также является крупным экспортером зерна.