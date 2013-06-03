У стен Верховной Рады - акция в поддержку инициативы повысить акцизы на пиво

Напротив здания Верховной Рады, на ул. Грушевского, 18/2, проходит акция с просьбой содействовать первоочередному рассмотрению парламентом законопроектов №№ 2880, 2875 и 2876 (относительно повышения акцизов на пиво).

Как передает корреспондент УНИАН, в пресс-релизе, который раздают участники акции, отмечается, что члены Опекунского совета больницы “Охматдет”, коалиция общественных организаций “За трезвую Украину”, Центр противодействия коррупции, движение добровольцев “Пространство свободы”, гражданская служба “Сознательно” и Украинский информационный центр по проблемам алкоголя и наркотиков обращаются к председателю ВР и лидерам парламентских фракций с просьбой содействовать рассмотрению этих законопроектов, принятие которых поможет профинансировать в полной мере строительство и техническое оснащение детской специализированной больницы “Охматдет”.

В то же время в сообщении отмечается, что альтернативный законопроект №2876-1, зарегистрированный народным депутатом Сергеем Терехиным, участники акции считают «имитацией борьбы за здоровье нации и способным нанести вред прогрессивным нововведениям”.