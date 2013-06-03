В Украине введен учет генетически модифицированных организмов

Во исполнение внесенных Генеральной прокуратурой Украины представлений руководители Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины и Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей приняли меры к устранению установленных прокурорской проверкой нарушений законодательства о безопасности и качестве пищевых продуктов.

Об этом сообщил начальник отдела Генпрокуратуры Роман Романчук, проинформировали УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации ГПУ.

«Сдвинута с мертвой точки работа по введению в государстве учета генетически модифицированных организмов. По требованию Генеральной прокуратуры Госветфитослужбой образована комиссия по рассмотрению вопросов государственной регистрации ГМО, а также утверждена форма Государственного реестра генетически модифицированных организмов кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов, которые содержат такие организмы или получены с их использованием», - сказал Романчук.

Он отметил, что начата работа по обеспечению проведения регистрации и ведения Государственного реестра пищевых добавок, ароматизаторов и вспомогательных материалов для переработки.

«Для устранения установленных прокуратурой нарушений руководителем Госсанэпидслужбы в апреле этого года издан приказ, которым предусмотрено представление в ближайшее время в Минздрав Украины предложений относительно Порядка регистрации пищевых добавок», - сообщил прокурор.

Также отменены незаконные указания руководства Госветфитослужбы.

«В частности, признано утратившим действие письмо Госветфитослужбы от октября 2010 года, в соответствии с которым незаконно разрешалось вносить изменения в ранее выданные разрешения (без предоставления полного пакета документов) на ввоз на таможенную территорию Украины продуктов животного происхождения», - сообщил Романчук.

Приказом Госпотребинспекции от 24 апреля текущего года руководителей территориальных органов обязали соблюдать требования законодательства при осуществлении мер государственного надзора (контроля), формировании квартальных планов проверок и оформлении документов на получение согласия на проведение внеплановых мероприятий.

«Поручено обеспечить надлежащий контроль за реальным выполнением предписаний, вынесенных по результатам проверок, и соблюдать требования законодательства об административных правонарушениях на всех стадиях производства», - сказал он.

Кроме того, Госпотребинспекцией определены уполномоченные лица на рассмотрение административных дел.

«Для устранения нарушений административного законодательства Госпотребинспекцией подготовлен и направлен на рассмотрение Минэкономразвития проект приказа «О внесении изменений в Положение об инспекциях по вопросам защиты прав потребителей в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе», в котором, в частности, и определяются такие уполномоченные лица», - сказал Романчук.

Обеспечивая выполнение Закона «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», в Госветфитослужбе определено должностное лицо, на которое возложена обязанность осуществления мероприятий, направленных на выявление и предотвращение коррупционных проявлений.

«Обязали руководителей территориальных органов, государственных учреждений, заведений и организаций, которые входят в сферу управления Госсанэпидслужбы, выполнять План мер Госсанэпидслужбы по предотвращению и противодействию коррупции на 2013 год, которым, в частности, предусмотрено проведение ведомственных проверок с целью выявления фактов конфликта интересов и незаконного совместительства, сохранения государственного имущества и использования бюджетных средств», - сказал Романчук.

Романчук также сообщил, что за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности уже привлечены 16 должностных лиц центральных аппаратов Госветфитослужбы, Госсанэпидслужбы и Госпотребинспекции.

Справка УНИАН. Украинское законодательство предусматривает изъятие из товарообращения пищевых продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы объемом более 0,9% или изготовленные из сельскохозяйственной продукции, содержание ГМО в которой составляет более 0,9%, на которых не выполнена соответствующая надпись.

Запрещается ввоз, производство и реализация детского питания, содержащего ГМО.

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