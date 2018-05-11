Украинский сахар - горькая реальность

Украинский рынок сахара переживает один из самых драматических периодов своего развития. Производители теряют прибыль, холдинги продают «сладкие» активы, сокращаются площади под сахарной свеклой. Профильная ассоциация «Укрцукор» бьет в набат, призывая власть на законодательном уровне ограничить ввоз в страну сахарозаменителей, а также разработать, наконец-то, госпрограмму для отрасли. В ассоциации предупреждают: если не принять меры уже сегодня, то «сахарный» коллапс в стране будет неизбежен. В этом маркетинговом году (МГ, сентябрь 2012 – август 2013), по подсчетам «Укрцукра», убытки сахаропроизводителей могут составить 3 млрд грн. Правительство, в свою очередь, ведет себя оригинально - грозит Минагропроду кадровыми перестановками…

«Що занадто, то не здраво»…

В текущем маркетинговом году Украина произвела 2,14 млн тонн сахара при внутренней потребности 1,8 млн тонн в год. Таким образом, учитывая переходные запасы прошлогоднего урожая, новый МГ страна встретит с рекордными «сладкими» закромами в 700 тыс. тонн. Казалось бы, бери и экспортируй остатки. Но мировой рынок сахара является одним из наиболее закрытых. Причиной этому, во-первых, является «тростниковый конкурент», который дешевле свекольного сахара и привычнее для многих стран. Казалось бы, можно тогда поставлять украинский сахар на «братскую» территорию СНГ, но и тут не все просто. Российский рынок, как бы ни старалась Украина, для нее закрыт, Молдова тоже нам не рада и постоянно жалуется на контрабанду, а рынок Беларуси сильно зарегулирован. В результате, по данным Гостаможни, крупнейшими импортерами отечественного сахара являются Узбекистан, Туркменистан, Сирия, Киргизия и Казахстан. При этом за 7 месяцев текущего МГ Украина экспортировала всего 52 тыс. тонн сладкого продукта. Что делать в такой ситуации?

«Товаропроизводителям необходимо улучшать качество своей продукции и искать новые рынки сбыта», - прокомментировала УНИАН ситуацию глава аналитического департамента консалтинговой группы "ААА" Мария Колесник.

Чтобы улучшить качество продукции, необходимо вкладывать средства в модернизацию заводов, причем производители должны эти средства иметь. Но как предприятие может оставаться прибыльным, если сейчас сахар в Украине продается по цене ниже себестоимости?

По словам главы ассоциации «Укрцукор» Николая Ярчука, на сегодня этот совсем не сладкий для производителей товар реализуется в пределах 5 тыс. грн за тонну, тогда как себестоимость составляет 6,5-7,5 тыс. грн/тонна. В результате, по прогнозам ассоциации, в текущем году к работе приступит не более 41 сахарного завода, в то время как еще 10 лет назад в Украине сахар производили более сотни предприятий.

"Мы прогнозируем, что в этом году будет работать всего лишь 40-41 сахарный завод, тогда как в прошлом году работали 63, а еще не так давно – 100-120», - сетует Ярчук.

Эти цифры особенно удручают, если вспомнить, что в конце ХІХ века в Украине работали 60 сахарных заводов. И сколько бы нашу страну не величали «житницей Европы», первым крупным аграрным бизнесом у нас стал именно сахарный. К 80-м годам прошлого века, по данным «Укрцукра», наша страна была крупнейшим мировым производителем и экспортером сахара. В тот период ежегодно выращивалось от 42 до 48 млн тонн сахарной свеклы на площади более 1,6 млн гектаров, что позволяло производить 5,0-5,2 млн тонн сахара.

Между тем, по мнению Ярчука, перепроизводство – не самое страшное, что может произойти с отраслью. Гораздо хуже, если испуганные более чем двукратным падением рентабельности предприятия начнут повально отказываться от сева сахарной свеклы. Как итог – отрасль разрушится, Украина не сможет себя обеспечить этим сладким продуктом.

До свиданья, наш сахарный бизнес

В условиях нынешней неблагоприятной ситуации на рынке некоторые крупные агрохолдинги начали распродавать свои «сахарные» активы. Так, «Кернел», четвертый по объему производитель сахара в Украине с долей рынка 7%, в мае сообщил о продаже Чертковского сахарного завода польской Pfeifer & Langen Inwestycje за 32,5 млн долл. Данное решение нельзя назвать неожиданным. «Сладкий» бизнес в последнее время начал приносить «Кернелу» все больше хлопот. К примеру, входящий в состав холдинга сахарный союз «Укррос» в 2012 году увеличил чистый убыток в 17 раз – до 59 млн грн.

«Есть холдинги, которые купили сахарные заводы, но они были для них не профильными. На сегодняшний день решили выйти из этого бизнеса, хотя приобретали на максимуме цен, а продают - на минимуме. Это была просто неудачная инвестиция», - поясняет Колесник.

Аграрный гигант «Укрлендфарминг» продавать свои сахарные заводы пока не собирается в надежде на стабилизацию рынка, но планирует в текущем году сократить производство вдвое (в 2012 году холдинг произвел 230 тыс. тонн сахара).

Намерен сократить производство на 16,6% и крупнейших отечественный производитель сахара «Астарта» - до 359 тыс. тонн. При этом компания в будущем сезоне планирует запустить все принадлежащие ей заводы.

«Сегодня посевы свеклы находятся в хорошем состоянии, и мы надеемся, что урожайность будет не ниже прошлогодней. Согласно приказу Минагрополитики о распределении объёмов производства и поставках сахара на внутренний рынок в период с 1 сентября 2013 года по 1 сентября 2014 года, заводы нашей компании получили квоту в 359 тыс. тонн, которую мы рассчитываем полностью обеспечить», - рассказал УНИАН генеральный директор «Астраты» Виктор Иванчик.

Тем не менее, избежать убытков даже крупным сахаропроизводителям удается не всегда. К примеру, уже упомянутая «Астарта» в 2012 году сократила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 48,4% - до 45, 1 млн евро. В первом квартале текущего года компании все-таки удалось нарастить прибыль до 11,4 млн евро, что на 33% больше, чем в январе-марте 2012 года. Однако улучшить финпоказатели «Астарте» удалось отнюдь не благодаря сахарному бизнесу. Финансовый рост в 1-м квартале компания связывает, в первую очередь, с хорошими показателями в растениеводстве и животноводстве, а также увеличением экспорта на 48%. От продажи профильного для компании сахара «Астарта» получила в январе-марте текущего года лишь 31 млн евро.

Свет в конце тоннеля

Выход из сложившейся ситуации лежит как в законодательной, так и в производственной плоскости. Что касается первой, то, по словам Иванчика, сахаропроизводители уже не раз обращались в Кабмин с просьбой внести свою лепту в оздоровление отрасли.

«Национальная Ассоциация сахаропроизводителей Украины неоднократно обращалась к правительству страны с предложениями конкретных действий, которые должны быть предприняты для стабилизации ситуации в сахарной отрасли. Среди них – закупка сахара в период перепроизводства в Госрезерв и Аграрный фонд, запрет беспошлинного ввоза в Украину белорусского сахара и сахара-сырца по квоте ВТО, запрет импорта сахарозаменителей и подсластителей. По подсчётам экспертов, только импорт сахарозаменителей, который в среднем составляет в сахарном эквиваленте 300 тыс. тонн в год, привел к закрытию более 10 сахарных заводов», - подчеркивает Иванчик.

Из всего вышеперечисленного прогресс намечается только в ограничении ввоза сахарозаменителей. Так, народный депутат Геннадий Бобов (Партия регионов) предложил запретить ввоз в страну и использование в пищевой промышленности 13 видов сахарозаменителей и подсластителей. Но пока это только законопроект. Что касается Кабинета министров, то он только удосужился повысить минимальные закупочные цены на сахар в 2013/14 МГ на 14,5% - до 4 677 грн/тонна. При этом правительство высказало недовольство по поводу сокращения площадей под сахарной свеклой почти на 33% по сравнению с предыдущим годом. Видимо, огромные переходные запасы, которые даже при прогнозируемом производстве сахара в 1,4 млн тонн в новом МГ, с лишком покроют разницу, не смущают привыкших к плановой экономике государственных мужей…

Учитывая, что реальной помощи от правительства можно и не дождаться, спасение сахаропроизводителей должно стать их собственным делом. Минагропрод, к примеру, советует оборудовать сахарные заводы установками для выпуска биоэтанола, что поможет диверсифицировать производство и избежать ценовых потрясений.

Между тем, аналитики увидели желанный «свет в конце тоннеля» - прогнозируют выход сахарного рынка из зоны турбулентности уже в следующем году. Безусловно, подобная проблема – естественный процесс. Главное, чтобы у отечественной сахарной промышленности не отказал «мотор» раньше, чем она успеет выбраться из сложившейся ситуации.

Яна Брензей (УНИАН)