Украинский сахар - горькая реальность
Украинский рынок сахара переживает один из самых драматических периодов своего развития. Производители теряют прибыль, холдинги продают «сладкие» активы, сокращаются площади под сахарной свеклой. «Укрцукор» предупреждает: если не принять меры уже сегодня, то «сахарный» коллапс в стране будет неизбежен. Правительство ведет себя оригинально - грозит Минагропроду кадровыми перестановками…
Украинский рынок сахара переживает один из самых драматических периодов своего развития. Производители теряют прибыль, холдинги продают «сладкие» активы, сокращаются площади под сахарной свеклой. Профильная ассоциация «Укрцукор» бьет в набат, призывая власть на законодательном уровне ограничить ввоз в страну сахарозаменителей, а также разработать, наконец-то, госпрограмму для отрасли. В ассоциации предупреждают: если не принять меры уже сегодня, то «сахарный» коллапс в стране будет неизбежен. В этом маркетинговом году (МГ, сентябрь 2012 – август 2013), по подсчетам «Укрцукра», убытки сахаропроизводителей могут составить 3 млрд грн. Правительство, в свою очередь, ведет себя оригинально - грозит Минагропроду кадровыми перестановками…
«Що занадто, то не здраво»…
В текущем маркетинговом году Украина произвела 2,14 млн тонн сахара при внутренней потребности 1,8 млн тонн в год. Таким образом, учитывая переходные запасы прошлогоднего урожая, новый МГ страна встретит с рекордными «сладкими» закромами в 700 тыс. тонн. Казалось бы, бери и экспортируй остатки. Но мировой рынок сахара является одним из наиболее закрытых. Причиной этому, во-первых, является «тростниковый конкурент», который дешевле свекольного сахара и привычнее для многих стран. Казалось бы, можно тогда поставлять украинский сахар на «братскую» территорию СНГ, но и тут не все просто. Российский рынок, как бы ни старалась Украина, для нее закрыт, Молдова тоже нам не рада и постоянно жалуется на контрабанду, а рынок Беларуси сильно зарегулирован. В результате, по данным Гостаможни, крупнейшими импортерами отечественного сахара являются Узбекистан, Туркменистан, Сирия, Киргизия и Казахстан. При этом за 7 месяцев текущего МГ Украина экспортировала всего 52 тыс. тонн сладкого продукта. Что делать в такой ситуации?
«Товаропроизводителям необходимо улучшать качество своей продукции и искать новые рынки сбыта», - прокомментировала УНИАН ситуацию глава аналитического департамента консалтинговой группы "ААА" Мария Колесник.
Чтобы улучшить качество продукции, необходимо вкладывать средства в модернизацию заводов, причем производители должны эти средства иметь. Но как предприятие может оставаться прибыльным, если сейчас сахар в Украине продается по цене ниже себестоимости?
По словам главы ассоциации «Укрцукор» Николая Ярчука, на сегодня этот совсем не сладкий для производителей товар реализуется в пределах 5 тыс. грн за тонну, тогда как себестоимость составляет 6,5-7,5 тыс. грн/тонна. В результате, по прогнозам ассоциации, в текущем году к работе приступит не более 41 сахарного завода, в то время как еще 10 лет назад в Украине сахар производили более сотни предприятий.
"Мы прогнозируем, что в этом году будет работать всего лишь 40-41 сахарный завод, тогда как в прошлом году работали 63, а еще не так давно – 100-120», - сетует Ярчук.
Эти цифры особенно удручают, если вспомнить, что в конце ХІХ века в Украине работали 60 сахарных заводов. И сколько бы нашу страну не величали «житницей Европы», первым крупным аграрным бизнесом у нас стал именно сахарный. К 80-м годам прошлого века, по данным «Укрцукра», наша страна была крупнейшим мировым производителем и экспортером сахара. В тот период ежегодно выращивалось от 42 до 48 млн тонн сахарной свеклы на площади более 1,6 млн гектаров, что позволяло производить 5,0-5,2 млн тонн сахара.
Между тем, по мнению Ярчука, перепроизводство – не самое страшное, что может произойти с отраслью. Гораздо хуже, если испуганные более чем двукратным падением рентабельности предприятия начнут повально отказываться от сева сахарной свеклы. Как итог – отрасль разрушится, Украина не сможет себя обеспечить этим сладким продуктом.
До свиданья, наш сахарный бизнес
В условиях нынешней неблагоприятной ситуации на рынке некоторые крупные агрохолдинги начали распродавать свои «сахарные» активы. Так, «Кернел», четвертый по объему производитель сахара в Украине с долей рынка 7%, в мае сообщил о продаже Чертковского сахарного завода польской Pfeifer & Langen Inwestycje за 32,5 млн долл. Данное решение нельзя назвать неожиданным. «Сладкий» бизнес в последнее время начал приносить «Кернелу» все больше хлопот. К примеру, входящий в состав холдинга сахарный союз «Укррос» в 2012 году увеличил чистый убыток в 17 раз – до 59 млн грн.
«Есть холдинги, которые купили сахарные заводы, но они были для них не профильными. На сегодняшний день решили выйти из этого бизнеса, хотя приобретали на максимуме цен, а продают - на минимуме. Это была просто неудачная инвестиция», - поясняет Колесник.
Аграрный гигант «Укрлендфарминг» продавать свои сахарные заводы пока не собирается в надежде на стабилизацию рынка, но планирует в текущем году сократить производство вдвое (в 2012 году холдинг произвел 230 тыс. тонн сахара).
Намерен сократить производство на 16,6% и крупнейших отечественный производитель сахара «Астарта» - до 359 тыс. тонн. При этом компания в будущем сезоне планирует запустить все принадлежащие ей заводы.
«Сегодня посевы свеклы находятся в хорошем состоянии, и мы надеемся, что урожайность будет не ниже прошлогодней. Согласно приказу Минагрополитики о распределении объёмов производства и поставках сахара на внутренний рынок в период с 1 сентября 2013 года по 1 сентября 2014 года, заводы нашей компании получили квоту в 359 тыс. тонн, которую мы рассчитываем полностью обеспечить», - рассказал УНИАН генеральный директор «Астраты» Виктор Иванчик.
Тем не менее, избежать убытков даже крупным сахаропроизводителям удается не всегда. К примеру, уже упомянутая «Астарта» в 2012 году сократила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 48,4% - до 45, 1 млн евро. В первом квартале текущего года компании все-таки удалось нарастить прибыль до 11,4 млн евро, что на 33% больше, чем в январе-марте 2012 года. Однако улучшить финпоказатели «Астарте» удалось отнюдь не благодаря сахарному бизнесу. Финансовый рост в 1-м квартале компания связывает, в первую очередь, с хорошими показателями в растениеводстве и животноводстве, а также увеличением экспорта на 48%. От продажи профильного для компании сахара «Астарта» получила в январе-марте текущего года лишь 31 млн евро.
Свет в конце тоннеля
Выход из сложившейся ситуации лежит как в законодательной, так и в производственной плоскости. Что касается первой, то, по словам Иванчика, сахаропроизводители уже не раз обращались в Кабмин с просьбой внести свою лепту в оздоровление отрасли.
«Национальная Ассоциация сахаропроизводителей Украины неоднократно обращалась к правительству страны с предложениями конкретных действий, которые должны быть предприняты для стабилизации ситуации в сахарной отрасли. Среди них – закупка сахара в период перепроизводства в Госрезерв и Аграрный фонд, запрет беспошлинного ввоза в Украину белорусского сахара и сахара-сырца по квоте ВТО, запрет импорта сахарозаменителей и подсластителей. По подсчётам экспертов, только импорт сахарозаменителей, который в среднем составляет в сахарном эквиваленте 300 тыс. тонн в год, привел к закрытию более 10 сахарных заводов», - подчеркивает Иванчик.
Из всего вышеперечисленного прогресс намечается только в ограничении ввоза сахарозаменителей. Так, народный депутат Геннадий Бобов (Партия регионов) предложил запретить ввоз в страну и использование в пищевой промышленности 13 видов сахарозаменителей и подсластителей. Но пока это только законопроект. Что касается Кабинета министров, то он только удосужился повысить минимальные закупочные цены на сахар в 2013/14 МГ на 14,5% - до 4 677 грн/тонна. При этом правительство высказало недовольство по поводу сокращения площадей под сахарной свеклой почти на 33% по сравнению с предыдущим годом. Видимо, огромные переходные запасы, которые даже при прогнозируемом производстве сахара в 1,4 млн тонн в новом МГ, с лишком покроют разницу, не смущают привыкших к плановой экономике государственных мужей…
Учитывая, что реальной помощи от правительства можно и не дождаться, спасение сахаропроизводителей должно стать их собственным делом. Минагропрод, к примеру, советует оборудовать сахарные заводы установками для выпуска биоэтанола, что поможет диверсифицировать производство и избежать ценовых потрясений.
Между тем, аналитики увидели желанный «свет в конце тоннеля» - прогнозируют выход сахарного рынка из зоны турбулентности уже в следующем году. Безусловно, подобная проблема – естественный процесс. Главное, чтобы у отечественной сахарной промышленности не отказал «мотор» раньше, чем она успеет выбраться из сложившейся ситуации.
Яна Брензей (УНИАН)