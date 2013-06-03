Украина с начала маркетингового года экспортировала 21,9 млн тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2012/2013 маркетингового года (МГ, июль 2012 г. – июнь 2013 г.) и по состоянию на 1 июня поставили на внешние рынки 21,9 млн тонн зерновых культур, что на 9,4% больше, чем на 1 июня прошлого МГ, сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, к 1 июня т.г. экспорт пшеницы составил 6,7 млн тонн, из которых 5,8 млн тонн приходится на продовольственную пшеницу и 0,9 млн тонн – на фуражную. Поставки ячменя с начала текущего МГ составили 2,1 млн тонн, кукурузы – 12,7 млн тонн, ржи – 0,04 тыс. тонн. Что касается масличных, то к 1 июня Украина экспортировала 1,2 млн тонн рапса и 1,4 млн тонн сои.

При этом, в мае экспорт зерновых составил 0,95 млн тонн. В прошлом месяце отечественные аграрии поставили на внешние рынки 0,2 млн тонн пшеницы, 0,07 млн тонн ячменя и 0,7 млн тонн кукурузы.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Минагропрод и зернотрейдеры договорились о возобновлении экспорта пшеницы в текущем маркетинговом году, причем объем экспорта, по подсчетам министерства, может составить до 0,5 млн тонн.

В 2011/2012 МГ Украина экспортировала почти 22 млн тонн зерновых культур.

Урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против рекордных для страны 56,7 млн тонн в 2011 году.