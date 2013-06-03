Рада на следующей пленарной неделе займется акцизами на пиво

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак прогнозирует, что вопрос повышения акцизов на пиво Верховная Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов во время брифинга после Согласительного совета парламента.

"Этот вопрос рассматривается еще в комитетах и фракциях", - проинформировал Рыбак. И добавил, что "там тоже нужно собрать... Чтобы Верховная Рада проголосовала".

Как сообщал УНИАН, в парламенте зарегистрированы законопроекты № 2875, 2876 и 2880, предусматривающие повышение втрое акциза на пиво и направление средств на финансирование мер здравоохранения.

В частности, предусматривается увеличить ставку акциза на 1 литр пива с 0,87 грн до 2,50 грн, при этом акциз вырастет на 1,63 грн за 1 литр. Таким образом, с учетом НДС цена 0,5 литровой бутылки пива вырастет на 1 гривню, в среднем с 5 до 6 грн.

Авторы законопроектов считают, что это позволит сделать пиво менее доступным по цене и привлечь в специальный фонд государственного бюджета дополнительно около 4 млрд грн, которые должны быть направлены на финансирование сферы здравоохранения. Часть же средств – 1,5 млрд грн предлагается выделить на завершение строительства и оснащение детской больницы «Охматдет».