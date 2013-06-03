В Киеве 4-8 июня состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки
С 4 по 8 июня в Киеве состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, приобрести различные продукты питания почти из всех регионов Украины киевляне смогут по таким адресам:
4 июня (вторник) в:
Голосеевском районе на ул. Демеевской, 35-41, просп. Науки, 88;
5 июня (среда) в:
Голосеевском районе на Стратегическом шоссе, 2-6, ул. Якубовского, 6;
Днепровском районе на просп. Воссоединения, 2-10;
Оболонском районе на просп. Минском, 2;
Подольском районе на просп. Правды, 31-35;
Святошинском районе на углу ул. Тулузы и бульв. Р.Роллана, ул. Подлесной, 8, на углу просп. Победы и просп. Вернадского;
Шевченковском районе на ул. Трудовой, 7-А;
6 июня (четверг) в:
Голосеевском районе на ул. Владимирской, 84-86, ул. Новопироговской, 25;
Оболонском районе на просп. Оболонском, 41
7 июня (пятница) в:
Голосеевском районе на просп. 40-летия Октября, 116;
Днепровском районе на ул. Гродненской, 1/35-5;
Оболонском районе на ул. Бережанской, 15;
Печерском районе на углу улиц Л.Первомайского и И.Мечникова, Тверском тупике, 6/8, пер. Виноградном;
Подольском районе на просп. Правды, 5-11;
Святошинском районе на ул. Подлесной, 8;
Соломенском районе на ул. Козицкого;
Шевченковском районе на ул. Воровского, 2-4, ул. Рижской, 1, ул. В.Пика, ул. И.Якира, 19, ул. Олеся Гончара, углу улиц Щусева и Тираспольской.
8 июня (суббота) в:
Голосеевском районе на ул. Паньковской;
Дарницком районе на ул. Ревуцкого;
Деснянском районе на ул. А.Сабурова (в пределах просп. Маяковского и ул. Бальзака);
Днепровском районе на ул. А.Малышко, 5-15;
Оболонском районе на ул. Л.Гавро, 1-9;
Печерском районе на ул. Ивана Кудри (в пределах улиц П.Лумумбы и Чигорина);
Подольском районе на ул. Светлицкого, 25;
Святошинском районе на ул. Тулузы (возле Интернационального парка);
Соломенском районе на просп. Космонавта Комарова, 28;
Шевченковском районе на ул. Богдана Хмельницкого, 2-6.
На ярмарках потребителям предложат картофель, овощи, фрукты, мясо и мясные продукты, рыбу и рыбопродукты, сахар, мучные и крупяные изделия, растительное масло, мед, консервированные продукты и другие продовольственные товары от непосредственных товаропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по ценам на 10-15% ниже рыночных.