В Киеве 4-8 июня состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки

С 4 по 8 июня в Киеве состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, приобрести различные продукты питания почти из всех регионов Украины киевляне смогут по таким адресам:

4 июня (вторник) в:

Голосеевском районе на ул. Демеевской, 35-41, просп. Науки, 88;

5 июня (среда) в:

Голосеевском районе на Стратегическом шоссе, 2-6, ул. Якубовского, 6;

Днепровском районе на просп. Воссоединения, 2-10;

Оболонском районе на просп. Минском, 2;

Подольском районе на просп. Правды, 31-35;

Святошинском районе на углу ул. Тулузы и бульв. Р.Роллана, ул. Подлесной, 8, на углу просп. Победы и просп. Вернадского;

Шевченковском районе на ул. Трудовой, 7-А;

6 июня (четверг) в:

Голосеевском районе на ул. Владимирской, 84-86, ул. Новопироговской, 25;

Оболонском районе на просп. Оболонском, 41

7 июня (пятница) в:

Голосеевском районе на просп. 40-летия Октября, 116;

Днепровском районе на ул. Гродненской, 1/35-5;

Оболонском районе на ул. Бережанской, 15;

Печерском районе на углу улиц Л.Первомайского и И.Мечникова, Тверском тупике, 6/8, пер. Виноградном;

Подольском районе на просп. Правды, 5-11;

Святошинском районе на ул. Подлесной, 8;

Соломенском районе на ул. Козицкого;

Шевченковском районе на ул. Воровского, 2-4, ул. Рижской, 1, ул. В.Пика, ул. И.Якира, 19, ул. Олеся Гончара, углу улиц Щусева и Тираспольской.

8 июня (суббота) в:

Голосеевском районе на ул. Паньковской;

Дарницком районе на ул. Ревуцкого;

Деснянском районе на ул. А.Сабурова (в пределах просп. Маяковского и ул. Бальзака);

Днепровском районе на ул. А.Малышко, 5-15;

Оболонском районе на ул. Л.Гавро, 1-9;

Печерском районе на ул. Ивана Кудри (в пределах улиц П.Лумумбы и Чигорина);

Подольском районе на ул. Светлицкого, 25;

Святошинском районе на ул. Тулузы (возле Интернационального парка);

Соломенском районе на просп. Космонавта Комарова, 28;

Шевченковском районе на ул. Богдана Хмельницкого, 2-6.

На ярмарках потребителям предложат картофель, овощи, фрукты, мясо и мясные продукты, рыбу и рыбопродукты, сахар, мучные и крупяные изделия, растительное масло, мед, консервированные продукты и другие продовольственные товары от непосредственных товаропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по ценам на 10-15% ниже рыночных.