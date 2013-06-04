Парламент предлагает уточнить положения закона о земельных участках

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и в другие законодательные акты в сфере земельных отношений (относительно упрощения процедуры отвода земельных участков)».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 296 из 401 народного депутата Украины, зарегистрированного в сессионном зале.

В проекте закона предлагается уточнить положение Земельного кодекса Украины, Лесного кодекса Украины, законов «О землеустройстве», «О Государственном земельном кадастре», «Об охране культурного наследия», «О местных государственных администрациях» по вопросам отвода земельных участков.

Предусмотрено упростить процедуру рассмотрения документов по землеустройству, уточнить полномочия в этой сфере органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Также откорректированы организационные принципы согласования проектов землеустройства по отводу земельных участков.

Кроме того, проект касается отдельных аспектов государственной регистрации земельных участков, согласования проектов землеустройства по отводу земельных участков, которые функционируют в соответствующих сферах природопользования.

В законопроекте предлагается уточнить некоторые из положений Земельного кодекса, по поводу которых на законодательном уровне уже принимались решения об их исключении, но в дальнейшем другие решения соответствующего уровня не учитывали этих изменений. Предусмотрено изъять норму о распоряжении землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности в соответствии с полномочиями, определенными этим Кодексом.

Также предлагается изъять норму о том, что изменение целевого назначения земель, занятых лесами, проводится с учетом заключения органов исполнительной власти Автономной Республики Крым по вопросам лесного хозяйства и по вопросам охраны окружающей природной среды, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере лесного хозяйства, областных, Киевской, Севастопольской городских государственных администраций. Также изымается положение о том, что в случае принятия решения об изменении целевого назначения земельных лесных участков областными, Киевской, Севастопольской городскими государственными администрациями такое заключение представляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны окружающей природной среды, а изменение целевого назначения земельных лесных участков Кабинетом министров Украины не нуждается в согласованиях с другими органами.

Законопроектом предусмотрено, что проект землеустройства по отводу земельного участка: природно-заповедного и другого природоохранного назначения, земельного участка, расположенного на территории или в пределах объекта природно-заповедного фонда или в пределах прибрежной защитной полосы, подлежит также согласованию со структурным подразделением областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций по вопросам охраны окружающей природной среды; расположенного на территории памятника культурного наследия национального значения, их охранных зон и охраняемых археологических территориях подлежит также согласованию с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия; расположенного на территории памятника культурного наследия местного значения, их охранных зон, в исторических ареалах населенных мест и других землях историко-культурного назначения, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем части третьей этой статьи, подлежит также согласованию с органом исполнительной власти Автономной Республики Крым в сфере охраны культурного наследия, соответствующим структурным подразделением областной, Киевской и Севастопольской городской государственной администрации в сфере охраны культурного наследия; лесохозяйственного назначения подлежит также согласованию с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере лесного хозяйства; водного фонда подлежит также согласованию с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере развития водного хозяйства.

Административные услуги по согласованию проектов землеустройства относительно отвода земельных участков предоставляются центральными органами исполнительной власти по месту расположения земельных участков через территориальные органы, образованные по месту расположения земельного участка - в районах, городах областного, республиканского (Автономной Республики Крым) значения и как межрегиональные (полномочия которых распространяются на несколько административно-территориальных единиц), в случае отсутствия таких – территориальными органами, образованными в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве, Севастополе, в случае отсутствия последних – центральными органами исполнительной власти непосредственно.

Административные услуги по согласованию проектов землеустройства по отводу земельных участков могут предоставляться через центры предоставления административных услуг и/или через Единый государственный портал административных услуг.