Запрет на продажу домашнего мяса и молока приведет к росту теневого рынка - эксперты

Возможный запрет на продажу и обращение молока, сыра и мяса домашнего производства в Украине с 2015 года приведет к активизации теневого рынка сбыта и снижению производства этой продукции в домашних условиях в сельском хозяйстве.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали эксперты во время пресс-конференции.

«Если будут введены ограничения, определенные законом «О безопасности и качестве пищевых продуктов», значительная часть животноводческой продукции снова пойдет в тень. И от этого будут иметь выгоду только теневые структуры», - сказал руководитель направления «Развитие рыночной инфраструктуры» проекта USAID «АгроИнвест» Николай Гриценко.

Эксперты считают, что запрет на производство молока и сыра в домашних условиях приведет не только к снижению производства этой продукции, но и к увеличению заграничных продуктов на украинском рынке.

«Я думаю, что минимум на 20% уменьшатся поставки молока на перерабатывающие заводы. Но дело в том, что мы должны понять, что закон нужно принять, но без государственной поддержки люди просто перестанут заниматься поголовьем, уедут за границу, пенсионеры умрут, и в итоге мы будет получать больше заграничной продукции», - сказал президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Миркевич.

В свою очередь исполнительный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Александр Вержиховский не исключает первоначально роста производства мясомолочной продукции, а спустя время – ее снижения.

«В краткосрочном временном измерении запрет в определенной степени даже увеличит поступление молока от населения на перерабатывающие предприятия… Но в долгосрочной перспективе уменьшение возможно, потому что будет сокращаться поголовье», - сказал Вержиховский.

Как сообщал УНИАН, согласно законопроекту № 2812 «О безопасности и качестве пищевых продуктов» относительно подворного забоя животных и обращения молока и сыра домашнего производства», зарегистрированному в Верховной Раде 16 апреля т.г., с 1 января 2015 года в Украине запрещается реализация и обращение необработанного молока, сыра домашнего производства, а также мяса животных подворного забоя.

Авторы проекта поясняют, что принятие таких ограничений со стороны Украины - необходимый шаг, обусловленный вступлением страны в ВТО.