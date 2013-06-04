Агросектор до конца года может привлечь половину общего объема инвестиций - Арбузов

Украинский агросектор может привлечь не менее половины общего объема иностранных инвестиций, которые поступят в страну до конца 2013 года. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова.

«В этом году мы планируем привлечь до 3 миллиардов долларов инвестиций в аграрный сектор. А это более чем в три раза превышает прошлогодние суммы, когда в сельское хозяйство вложили более 800 миллионов долларов», - цитирует пресс-служба Арбузова.

По его словам, объем инвестиций может значительно увеличиться за счет финансов, которые поступят из европейских стран и из Азии, в частности из Китая, а также благодаря более прозрачной государственной политике.

«Такой рост объемов инвестиций стал возможным потому, что государственная политика стала более прозрачной и предсказуемой. Инвесторы наконец увидели, что вкладывать средства стало менее рискованно, ведь последние годы мы активно работаем над расширением государственно-частного партнерства в аграрном секторе», - сказал Арбузов.

Первый вице-премьер-министр отметил, что осуществление правительственных прогнозов относительно объемов инвестиций в агросектор станет ярким доказательством того, что именно аграрная отрасль является одной из ключевых в экономике страны.

Как сообщал УНИАН, в конце мая министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что Украина до конца года ожидает приток инвестиций в сельскохозяйственный сектор на уровне не менее 3 млрд долл.

По данным Госстата, прямые иностранные инвестиции в сельское хозяйство, охоту и лесничество Украины в 2012 году составили 800,7 млн долл.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает, что приток в Украину прямых иностранных инвестиций по итогам года может сократиться до 4 млрд долларов.

В 2012 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,013 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 7,2% меньше показателя за 2011 год (6,480 млрд долл.).

В первом квартале 2013 года иностранные инвесторы вложили в экономику Украины 1,560 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 76,25% больше показателя первого квартала 2012 года (885,1 млн долл.).