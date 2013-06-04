Минагропрод уточнил прогноз производства сахара

Производство сахара в Украине в 2013-2014 маркетинговом году (сентябрь 2013 г. - август 2014 г.) может сократиться до 1,3-1,5 млн тонн с нынешних 2,2 млн тонн, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Напомним, ранее министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк говорил, что производство сахара в Украине в 2013-2014 маркетинговом году может сократиться на 36% (800 тыс. тонн) – до 1,4 млн тонн с нынешних 2,2 млн тонн.

«По предварительным прогнозам, в 2013-2014 маркетинговом году планируется произвести 1,3-1,5 миллиона тонн сахара. Эти объемы полностью удовлетворят потребности украинцев в этом продукте», - говорится в пресс-релизе.

При этом Минагропрод сообщает, что переходящие запасы сахара к новому маркетинговому году составят рекордные 926 тыс. тонн. С учетом переходящих запасов, предложение на рынке может составить 2,2-2,4 млн тонн при внутренней потребности Украины в 1,8 млн тонн.

Пресс-служба также сообщает, что в этом году площади под сахарную свеклу сократились до 306 тыс. га с 458 тыс. га в прошлом году, и составили 106% от прогноза.

Как сообщал УНИАН, украинские сахаропроизводители завершили сезон 2012-2013 маркетингового года, переработав 17 млн тонн сахарной свеклы. Объем производства сахара с 63 сахарных заводов составил 2,2 млн тонн. Эти объемы полностью обеспечивают внутреннюю потребность страны в сахаре, которая составляет 1,8 млн тонн.