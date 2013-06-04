Янукович предлагает аграриям дотации вместо освобождения от налога

Президент Украины Виктор Янукович считает целесообразным введение дотирования отдельных отраслей сельского хозяйства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил во время общения с аграриями и работниками комплексного зернохранилища филиала частного акционерного общества «Компания «Райз» в селе Степановка Сумской области.

«Целевая дотация должна быть. Хотим мы или не хотим, но будем переходить на мировую систему дотирования отдельных отраслей сельского хозяйства», - сказал Янукович.

По убеждению главы государства, внедрение такой системы является более целесообразным шагом, чем освобождение от налога предприятий аграрного сектора, поскольку дотирование будет происходить в разных объемах, в зависимости от потребностей.

«Здесь нужно подойти с пониманием к этому вопросу, чтобы это не было поспешно. Его нужно очень серьезно проработать», - отметил Янукович.

Президент заверил, что при решении этого вопроса обязательно будет учтено мнение аграриев.

Как сообщал УНИАН, в июле 2012 года министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк сообщил о намерениях правительства отказаться от выплаты дотаций крупным сельхозкомпаниям в 2013 году.

По его информации, останутся только льготы для отрасли (НДС, единый фиксированный налог). Министр также сообщил, что с 2013 года большинство бюджетных дотаций будет направлено фермерам, малому бизнесу и единоличникам.

В ноябре 2012 года Президент Украины Виктор Янукович заявил, что считает необходимым изменить подходы государства в вопросах дотирования предприятий аграрного сектора. По его словам, нужно переориентировать систему дотаций таким образом, чтобы стимулировать в первую очередь те предприятия, которые используют ее максимально эффективно, в частности, выпускает качественную продукцию, а дотацию использует на свое техническое переоснащение.