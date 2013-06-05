На Закарпатье уровень воды в реках вырос до 5 метров. Объявлено штормовое предупреждение

В Закарпатской области объявлено гидрологическое штормовое предупреждение по поводу повышения уровней воды в реках.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Закарпатском областном центре по гидрометеорологии.

Как сообщается, ночью с 4 на 5 июня в нижних течениях реки Боржавы вблизи села Верхние Реметы Береговского района максимальный уровень воды достиг 505-525 см над нулем поста.

В связи с повышением уровня воды в реке прогнозируется начальный выход воды на заводь.

В Иршавском районе из-за сильных дождей в населенных пунктах Луково и Белки частично подтоплены приусадебные участки и сельскохозяйственные угодья.

По данным Управления ГСЧС в Закарпатской области, сильные ливневые дожди, которые прошли на территории Иршавского района Закарпатской области, под вечер 4 июня повлекли локальные подтопления в Луково и Белках. Местными стоками здесь были подтоплены свыше 36 приусадебных участков, 13 колодцев шахтного типа и больше 30 га сельскохозяйственных угодий.

На данный момент подтоплений жилых домов не зафиксировано. Ситуация находится на постоянном контроле руководства Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области.