Украина намерена увеличить поставки мяса и зерновых в Юго-Восточную Азию

Украинские аграрии намерены увеличить поставки мяса, муки и зерновых в Китай, Японию и другие страны Юго-Восточной Азии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк на пресс-конференции.

«Мы будем пытаться расширять (экспорт – УНИАН) как в Китай, Японию, Южную Корею, так и в другие страны», - сказал он.

По словам Присяжнюка, для реализации поставленных целей Минагропрод уже приступил к сертификации и стандартизации сельскохозяйственной продукции.

«Мы приступили к сертификации и стандартизации мяса всех видов, мы приступили к сертификации муки, приступили к фитосанитарному разрешению пшеницы и других видов зерновых», - отметил министр.

При этом он не уточнил, о каком росте экспорта может идти речь.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии с начала 2012/2013 маркетингового года (МГ, июль 2012 г. – июнь 2013 г.) по состоянию на 1 июня поставили на внешние рынки 21,9 млн тонн зерновых культур, что на 9,4% больше, чем на 1 июня прошлого года.

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