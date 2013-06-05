Китай начал расследование относительно европейских вин

Китай начал расследование относительно цен на вино, импортируемого из стран Европейского союза, сообщает "ВВС Украина".

Такое заявление страна сделала на следующий день после того, как ЕС ввел пошлины на импорт солнечных панелей китайского производства, так как, по его словам, они продаются дешевле себестоимости, чтобы монополизировать рынок - эта практика известна как демпинг.

Китай - крупнейший в мире производитель таких панелей - назвал этот шаг несправедливым и сказал, что хотел бы решить спор путем переговоров.