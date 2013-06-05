«Укрлендфарминг» инвестировал 130 млн долл. в строительство элеватора на Сумщине

Крупнейший агрохолдинг в Украине «Укрлендфарминг» построил элеватор в Сумской области, общие инвестиции в который составили 130 млн долл., сообщила УНИАН пресс-служба компании.

«Общие инвестиции в проект составили более 130 млн. долларов, созданы новые рабочие места с высоким уровнем средней заработной платы», - цитирует пресс-служба генерального директора и собственника «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка.

По словам гендиректора, крупнейший элеватор в Европе, открывшийся в Сумской области, позволит предприятиям области снизить потери урожая, возникающие из-за низкого уровня зерновой инфраструктуры.

«Наличие такого мощного современного элеваторного комплекса позволяет предприятиям области снизить потери урожая», - сказал Бахматюк.

Он также уверен, что ввод нового элеватора уменьшит затраты на администрирование и контроль запасов за счет возможности централизованного хранения зерна, в том числе и для нужд Аграрного фонда Украины.

Гендиректор сообщил, что суммарная годовая мощность зернового комплекса увеличилась на 180 тыс. тонн в 2013 году.

«Суммарная годовая мощность одновременного хранения зерновых на комплексе составляет 500 тыс. тонн, 180 тыс. из которых были добавлены в 2013 году. Мощность по приему и переработке превышает 1 млн. т зерна в год», - сказал Бахматюк.

Справка УНИАН. В состав «Укрлендфарминга» входят 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов. Земельный банк компании к концу 2012 года составил 532 тыс. га.

По итогам 2012 года «Укрлендфарминг» увеличил чистую прибыль до 541,6 млн долл., что на 8,6% больше, чем в 2011 году. Выручка компании выросла на 40,6% - до 1,9 млрд долл., а EBITDA сократилась на 3,3% - до 791,5 млн долл.

По данным компании, элеваторный парк компании насчитывает семь комплексов и 146 горизонтальных зернохранилищ с общим объемом хранения 1,634 тыс. тонн.