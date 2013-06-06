"Русский стандарт" купил "Зеленую марку" и стал вторым в мире производителем водки

Холдинг "Русский стандарт" Рустама Тарико закрыл сделку по приобретению алкогольной компании Central European Distribution Corporation (CEDC), в результате чего занял второе место в мире по объемам производства водки.

CEDC приобретена через одну из аффилированных с "Русским стандартом" компаний – Roust Trading Ltd.

В результате сделки холдинг Тарико добавил в свой портфель более 10 крупных алкогольных брендов, в том числе "Зеленую марку", Parliament и "Журавли" в России, Zubrowka, Absolwent и Soplica в Польше.

Таким образом, "Русский стандарт" стал одним из крупнейших в мире вертикально-интегрированных алкогольных и винных производителей, располагающим собственными производственными площадками на территории России, Польши, Венгрии и Италии с ежегодными объемами производства более 34 миллионов девятилитровых коробов продукции, передает ПРАЙМ.

До сделки Roust Trading Ltd. владел 19,5% - крупнейшим пакетом - акций CEDC. Последние три года CEDC находилась не в самом лучшем финансовом состоянии, накопив долги на сумму более 1,2 миллиарда долларов. Тарико ранее предложил свой план реструктуризации долгов, в результате реализации которого и стал контролировать производителя "Зеленой марки".

CEDC является один из лидеров продаж на российском водочном рынке с долей 12%, по данным Nielsen на конец сентября 2012 года. На РФ приходится около 70% ее продаж.

Справка УНИАН. Одной из составляющих холдинга "Русский стандарт" является банковская деятельность. В Украине с 2006 года работает «Банк Русский Стандарт». На 1 января 2013 года его активы составляли 2,73 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 2,3 млрд грн, обязательства - 2,55 млрд грн, средства клиентов - 917,94 млн грн, собственный капитал - 177,94 млн грн, уставный капитал - 183 млн грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 15,03 млн грн. 100% акций банка принадлежат российскому банку - «Банк Русский Стандарт».