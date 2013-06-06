Президент поручил депутатам поддержать сельхозкооперативы

Президент Украины Виктор Янукович поручил Верховной Раде заняться обеспечением развития сельскохозяйственных кооперативов, что должно стать одним из шагов на пути к возрождению кооперативного движения в Украине.

Об этом идет речь в ежегодном Послании Президента Украины к Верховной Раде Украины, опубликованном на сайте главы государства.

В частности, Янукович считает необходимым ввести государственную поддержку членам сельскохозяйственного кооператива на этапах его создания и становления, а также при продвижении сельхозпродукции на рынок.

Кроме того, глава государства поручил депутатам принять меры по расширению участия кооперативов в программах удешевления кредитов и компенсации лизинговых программ. В послании Президент также указал на необходимость аккредитации сельхозкооперативов на Аграрной бирже по упрощенной системе и предоставления годовых каникул по выплате биржевого сбора.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович во время открытия XXV Международной агропромышленной выставки "АГРО -2013" заявил, что создание сельскохозяйственных кооперативов является основой формирования среднего класса в сельской местности .

Правительство Украины в 2013 году планирует значительно увеличить финансирование программы создания сельскохозяйственных кооперативов, выделив на эти цели 100 млн грн против 5 млн грн в прошлом году.

По данным министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, на 1 сентября 2012 года в Украине насчитывался 851 сельскохозяйственный обслуживающий кооператив.