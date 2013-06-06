Янукович поручил Раде упростить доступ аграриев ко льготным кредитам

Президент Украины Виктор Янукович поручил Верховной Раде пересмотреть и упростить условия получения сельхозпроизводителями льготных кредитных ресурсов, что может быть достигнуто путем сокращения перечня необходимых документов и обеспечения прозрачности во время принятия решения конкурсных комиссий.

Об этом идет речь в ежегодном Послании Президента Украины к Верховной Раде, текст которого размещен на сайте главы государства.

Кроме того, с целью поддержки развития товарного агропроизводства и повышения конкурентоспособности сельского хозяйства Президент считает необходимым расширение системы кредитной кооперации в сельской местности. Глава государства также поручил депутатам разработать мероприятия по внедрению субсидирования и компенсационных доплат на производство растениеводческой и животноводческой продукции в пределах совокупного измерения поддержки, согласованной со Всемирной организацией торговли.

Еще одним шагом на пути к развитию агропромышленного комплекса страны Янукович назвал необходимость создания условий для трансформации наибольших подсобных хозяйств селян в фермерские хозяйства.

Как сообщал УНИАН, в апреле первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов поручил профильным министрам и представителям местной власти обеспечить возможности для активизации кредитования аграриев коммерческими банками для закупки материально-технических ресурсов под проведение весенне-полевых работ.

Согласно расчетам Минагропрода, на проведение весенне-полевых работ аграриям необходимо 39 млрд грн, что на 1,7 млрд больше, чем в 2012 году. Из этой суммы собственные средства сельхозпроизводителей составляют 31 млрд грн.

Дефицит средств может быть покрыт за счет привлечения коммерческих кредитов (3,7 млрд грн), банковских кредитов (3,8 млрд грн) и с заключения форвардных контрактов Аграрным фондом и Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины (300 млн грн).