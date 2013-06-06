«Энергобанк» и IFC будут сотрудничать с сфере агрофинансирования

«Энергобанк» и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали соглашение о начале сотрудничества в рамках консультативной программы «Развитие агрофинансирования в Украине», которая, в частности, предусматривает кредитование предприятий аграрного сектора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Согласно сообщению, в рамках сотрудничества IFC предоставит «Энергобанку» консультационные и информационные услуги с целью расширения экспертизы банка в оценке и финансировании проектов в сельском хозяйстве.

«Прохождение консалтинга IFC поможет банку усовершенствовать существующие предложения для агросектора и значительно расширить кредитование аграрной отрасли», – цитирует пресс-служба председателя правления «Энергобанка» Елену Малинскую.

Справка УНИАН. IFC, являясь членом Группы Всемирного банка, создает возможности выхода из бедности и улучшения условий жизни людей во всех регионах мира. IFC способствует устойчивому экономическому росту в развивающихся странах, поддерживая развитие частного сектора, мобилизуя капитал для частных предприятий и оказывая консультативные услуги и услуги снижения рисков компаниям и правительствам.

«Энергобанк» создан в 1991 году. Основным акционером банка, с пакетом в 99,6% акций, является компания Roylance Services Limited LLC (Кипр). По состоянию на 1 мая 2013 года уставный капитал банка составил 359,04 млн грн, объем активов – 2 231,64 млн грн, кредитный портфель – 1 339,30 млн грн.