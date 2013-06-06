Грузия начала поставлять вино в Бразилию

Грузинские производители вина впервые осуществили экспорт своей продукции на рынок Бразилии, заявил руководитель Национального агентства вина Грузии Леван Давиташвили на брифинге в четверг, сообщает РИА «Новости».

"Я очень рад, что мы смогли выйти и на такой рынок. И речь идет не о малом количестве, а минимум о пяти контейнерах", - заявил Давиташвили.

Ранее представители крупных винодельческих компаний заявили, что они в ближайшее время намерены начать экспортировать свою продукцию в страны Латинской Америки. Как отметила менеджер компании "Телиани вели" Натия Паинодзе, "все крупные грузинские компании намерены расширять список стран, куда экспортируется грузинское вино, и Латинская Америка и США входят в этот список вместе с Европой и Азией".

Большинство грузинских производителей вина активно экспортируют свою продукцию, в частности, в Германию, Ирландию, Францию, а также Японию, Корею, Китай, Украину, Казахстан, Белорусь. Основная часть экспорта приходится на страны СНГ и Балтии. В Национальном агентстве вина Грузии сообщили, что некоторые производители, в частности "Телиани вели", "Марани" и "Багратион", уже поставляют свою продукцию в США.

По словам Давиташвили, экспорт грузинского вина на российский рынок начнется на следующей неделе, "планируется поставлять около 10 миллионов бутылок вина в год".

Ввоз на российский рынок грузинских вин, минеральной воды и сельхозпродукции был запрещен весной 2006 года на фоне обострения грузино-российских отношений. Официальной причиной запрета было названо низкое качество грузинской продукции. В начале февраля Давиташвили и глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко по итогам переговоров в Москве заявили, что эмбарго на поставки грузинской продукции может быть снято уже весной.