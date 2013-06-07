Наводнения нанесли сельскому хозяйству Германии ущерб в 173 млн евро

Ущерб, нанесенный проливными дождями и сильнейшими наводнениями сельскохозяйственной отрасли Германии, был оценен в 173 млн евро. Такие данные привела сегодня министр защиты прав потребителей, продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Ильзе Айгнер, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Скорее всего, эта сумма в конечном итоге окажется еще выше", - заявила она. Айгнер отметила, что фермерам в ближайшее время будут предоставлены кредиты с низкой процентной ставкой, чтобы хоть как-то облегчить их финансовое бремя.

Всего, по данным ведомства, разлившиеся реки затопили около 33,5 тыс га сельхозугодий, прежде всего в федеральных землях Бавария и Саксония. В первую очередь пострадал урожай спаржи, клубники, кукурузы и зерновых.

Эксперты полагают, что общий ущерб от нынешнего удара стихии окажется существенно выше, чем в 2002 году. Во время того наводнения, которое с подачи СМИ закрепилось в устном обиходе немцев как "наводнение века", он составил 13 млрд евро.