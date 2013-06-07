Канадские власти обвинили Mars и Nestle в ценовом сговоре
10:02, 07 июня 2013Агро
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Канадские власти обвинили производителей шоколада в стране в ценовом сговоре, сообщает русская служба Би-би-си.
В заговоре с целью поддерживать нерыночные цены на шоколадные изделия подозревают пищевых гигантов - таких как Mars и Nestle - и сеть независимых производителей.
Канадское государственное агентство по защите конкуренции заявило, что имеет доказательства сговора.
Более того, регулятор утверждает, что один из участников сговора – канадское отделение компании Hershey – сотрудничал с агентством и готов признать свою вину на ожидающихся в июне слушаниях.
Представители Mars уже заявили, что отвергают обвинения и будут доказывать свою невиновность в суде.
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