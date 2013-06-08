В Николаевской области ликвидируют последствия сильных ливней.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области, 7 июня в результате интенсивных осадков в Николаеве и Очаковском районе произошло частичное подтопление приусадебных участков, объектов инфраструктуры и падение деревьев. На протяжении дня выпало 27 мм осадков, что составляет половину месячной нормы.

В Корабельном районе города повысился уровень воды в реке Виточка. В Центральном районе произошло частичное подтопление приусадебных участков, воду уже откачали. Зафиксировано несколько случаев падений деревьев, в основном на проезжую часть.

В городе Очакове произошло подтопление приусадебных участков. В результате подтопления отключена от электроснабжения канализационная насосная станция города и канализационная насосная станция села Черноморка Очаковского района.

На месте работает мобильно-оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.