Грузия возобновила поставки коньяка в Россию

Компания "Кахетинское традиционное виноделие" отправила в Россию первую партию коньяка, это первая после запрета 2006 года поставка грузинской продукции на российский рынок, сообщает РИА «Новости».

Как заявил представитель компании, через контрольно-пропускной пункт "Казбеги - Верхний Ларс" было отправлено 21,6 тысячи бутылок коньяка. Компания также намерена поставлять в Россию вино.

В пресс-службе Национального агентства вина Грузии заявили, что точная информация о том, когда компании начнут поставлять первые партии вина на российский рынок, будет известна к вечеру понедельника. Ранее руководитель Нацагенства Леван Давиташвили заявил, что поставки начнутся на этой неделе, по его словам, первой продукцию в Россию отправит "Винная компания Дугладзе".

Ввоз на российский рынок грузинских вин, минеральной воды и сельхозпродукции был запрещен весной 2006 года на фоне обострения грузино-российских отношений. Официальной причиной запрета было названо низкое качество грузинской продукции. В начале 2013 года, вскоре после смены правящей партии в Грузии, начались переговоры о возобновлении поставок.

Роспотребнадзор весной выдал более 100 свидетельств о регистрации алкогольной продукции и минеральной воды грузинских производителей.

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