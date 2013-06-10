Минагропрод прогнозирует урожай зерновых на уровне 53-54 млн тонн

Украинские аграрии в 2013 году могут собрать 53-54 млн тонн зерновых и зернобобовых культур против 46,2 млн тонн в 2012 году, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на слова директора департамента земледелия Александра Демидова.

«Если говорить об объемах производства зерна в Украине, то, исходя из информации регионов, научных данных, по нашим расчетам, мы можем ожидать урожай зерновых и зернобобовых культур на уровне 53-54 млн тонн», - цитирует пресс-служба Демидова.

Достичь таких результатов, по словам директора департамента земледелия, может удаться благодаря использованию высококачественных семян, техническому обновлению зерноуборочного парка, а также расширению посевных площадей под озимой пшеницей и кукурузой.

При этом, согласно сообщению, Минагропрод создал штаб по координации проведения комплекса уборочных работ, который уже провел первое заседание.

В министерстве считают, что из-за погодных условий уборочные работы придется проводить в минимальные сроки – 10-15 дней.

Справка УНИАН. Украинские аграрии к 31 мая засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми 8,189 млн га, или 100% от прогнозируемых площадей.

Всего под урожай 2013 года планировалось засеять 27,6 млн га. Урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против рекордных 56,7 млн тонн в 2011 году.

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