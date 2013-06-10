Депутат предлагает уменьшить в 100 раз стоимость лицензии на право оптовой торговли вином

Народный депутат Сергей Мошак (Партия регионов) предлагает Верховной Раде уменьшить стоимость лицензии на право оптовой торговли алкогольными напитками для субъектов микро и мини виноделия до 5 тыс. грн в год, что в 100 раз меньше, чем предусматривает действующее законодательство.

При этом под понятием «субъект микровиноделия» депутат предлагает понимать предприятия, годовой объем производства вина на которых не превышает 1 тыс. декалитров, а «мини виноделия» - не более 50 тыс. дал.

Согласно внесенному им законопроекту «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» относительно условий лицензирования субъектов микро и минивиноделия» (№ 2248а, зарегистрирован 6 июня 2013 года), плата за лицензию на право оптовой торговли сидром и перри, наоборот, должна возрасти до 5 тыс. грн против 780 грн, предусмотренных нынешним законодательством. При этом субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на оптовую торговлю алкогольными напитками, должны получить право продавать сидр и перри (без добавления спирта), вино виноградное (для субъектов микро и мини виноделия) без получения отдельной лицензии на право оптовой торговли этими алкогольными напитками.

Что касается розничной торговли, то Мошак предлагает установить стоимость лицензии для микро и мини винодельческих предприятий на уровне 780 грн в год, тогда как сейчас виноделы платят 8 тыс. грн в год.

В пояснительной записке к законопроекту депутат указывает, что из-за существенной налоговой и лицензионной нагрузки мелкие винодельческие предприятия вынуждены работать вне правового поля.

«Если мини предприятие произведет 100 тыс. бутылок продукции в год, то на бутылку вина придется более 6 грн платежей, связанных с лицензионной нагрузкой, или более 25% от ее цены. Для микро винодельческих предприятий такое лицензионное "бремя" составит не менее 45 грн - почти двукратную цену бутылки вина. При налоговой нагрузке (акцизный налог) в 0,007 грн на бутылку сухого вина лицензионная нагрузка для нее составляет 6-120 грн, что противоречит экономической и правовой природе лицензии - документа, который выполняет не фискальную, а разрешительную функцию», - считает Мошак.

Как сообщал УНИАН, в мае украинские виноградари и виноделы обратились к правительству и парламенту с просьбой уделить внимание основным проблемам отрасли, среди которых отсутствие ощутимой государственной поддержки, дороговизна лицензии на оптовую продажу вина, стоимость которой составляет 500 тыс. грн и оплачивается производителями ежегодно, а также отсутствие свободного рынка земли.

В 2012 году площадь виноградников в плодоносящем возрасте в Украине сократилась по сравнению с 2011 годом на 1,2% - до 67,9%.