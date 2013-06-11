Вице-премьер Вилкул сегодня в Одессе проведет совещание по предотвращению паводков

Во вторник, 11 июня, в Одессе вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул проведет выездное совещание Межведомственного оперативного штаба по координации действий центральных и местных органов власти, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и подразделений Министерства обороны. Штаб был создан с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенними паводками. Об этом сообщает правительственный портал.

Также председатель Межведомственного штаба Вилкул проведет осмотр с вертолета территории дельты реки Дунай и гидротехнических сооружений на наиболее паводкоопасных участках Дуная от г. Вилково до г. Рени Одесской области. Кроме того, вице-премьер-министр проверит ход строительства дамбы на участке Прорва - Памятник и состояние участка 54-55 миль.

В совещании также примут участие председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Михаил Болотских, председатель Государственного агентства по водным ресурсам Украины Василий Сташук, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, глава Одесской областной госадминистрации Эдуард Матвийчук.

Как сообщал УНИАН, на украинском участке Дуная (Одесская обл.) в последние два дня отмечается незначительное повышение уровня воды на 5-8 см.

Максимальный подъем уровня воды на Дунае в Украине ожидается во второй половине третьей декады июня. Согласно прогнозу, рост уровня воды возле Рени составит 1,7-1,9 метра. Катастрофических последствий за разливом Дуная не последует, однако высокого паводка стране все-таки не избежать. В частности, в Рени ожидаются сложности в работе портов и значительная нагрузка на дамбы и другие гидротехнические сооружения. Подъем уровня воды также будет в Измаиле и Вилково.

Начальник службы портового хозяйства и механизации Ренийского морского торгового порта Сергей Сливинский в комментарии УНИАН в понедельник, 10 июня, заявил, что порт готов задействовать стандартный план противопаводковых мероприятий в связи с возможным повышением уровня воды.

«У нас есть план противопаводковых мероприятий, и мы будем его отрабатывать. Подобное было в 2010 году, для предприятия последствия были незначительными»,- сказал Сливинский.