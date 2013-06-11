«Мироновский хлебопродукт» готов экспортировать в ЕС 30-50 тыс. тонн продукции ежегодно

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) готов экспортировать в страны Европейского Союза 30-50 тыс. тонн собственной продукции ежегодно.

Как предает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил председатель правления холдинга Юрий Косюк.

«Если бы была возможность, я бы поставлял в Европу тысяч 30-50 тонн всевозможной продукции. Думаю, что не больше», - сказал Косюк.

При этом предправления МХП отметил, что через 3 года компания планирует выйти на производство 700 тыс. тонн и экспорт 300-350 тыс. тонн в год. Что касается географии экспорта, то, по словам Косюка, в перспективе холдинг намерен осуществлять поставки в 30 стран против 25, освоенных сейчас. Основными же экспортными направлениями для МХП должны стать страны Европы и Ближнего Востока.

Как сообщал УНИАН, по словам главы ассоциации «Союз птицеводов» Александра Бакуменко, Украина сможет начать поставки курятины в ЕС в течение месяца.

4 декабря 2012 г. в ходе заседания постоянного комитета по вопросам питания и здоровья животных (SCOFCAH) гендиректората Еврокомиссии все страны – члены Европейского Союза проголосовали за предоставление Украине разрешения на экспорт в ЕС продукции птицеводства, в том числе мяса домашней и дикой птицы, яиц и яичных продуктов.

МХП в 2012 году увеличил объем производства курятины до 404 тыс. тонн, что на 5% больше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании к концу 2012 года составлял около 280 тыс. гектаров.