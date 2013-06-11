Поголовье КРС в Украине за 5 месяцев увеличилось на 3,2%

Поголовье крупного рогатого скота в Украине к 1 июня 2013 года составило 5,4 млн голов, что на 3,2% больше, чем на 1 июня прошлого года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в частности поголовье коров за указанный период сократилось на 0,9% - до 2,6 млн голов.

Поголовье свиней за 5 месяцев т.г. выросло на 4,8% - до 8,1 млн голов, а коз и овец - увеличилось на 3,8% - до 2,3 млн голов. Что касается птицы, то к 1 июня т.г. поголовье составило 238,9 млн голов, что на 7,9% больше, чем за 5 мес. 2012 года.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года поголовье крупного рогатого скота в Украине выросло на 1,8% по сравнению с 2011 годом и составило 4,5 млн голов, при этом поголовье коров в прошлом году сократилось на 0,8% и составило 2,56 млн голов. Поголовье свиней в 2012 году выросло на 1,9% и составило 7,5 млн голов, овец и коз - выросло на 0,5% (1,7 млн голов), птицы - на 6,5% (213,9 млн голов).