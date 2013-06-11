Производство мяса в Украине к началу лета выросло на 8,5%

Объем производства мяса в Украине к 1 июня 2013 года составил 1,3 млн тонн, что на 8,5% больше, чем к аналогичной дате прошлого года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, производство молока за указанный период выросло на 0,6% - до 4,3 млн тонн. Объем производства яиц в стране за 5 мес. т.г. составил 8,2 млрд шт., что на 2% больше, чем в январе-мае 2012 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство мяса в Украине в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 3,4% - до 3,1 млн тонн (в живом весе), производство молока - на 22,7%, до 11,4 млн тонн, производство яиц составило 19,1 млрд штук, что на 2,3% больше, чем в 2011 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Поголовье КРС в Украине за 5 месяцев увеличилось на 3,2%