Суд возбудил дело о банкротстве «Западной молочной группы»

Хозяйственный суд Волынской области возбудил дело о банкротстве Торгового Дома «Западная молочная группа» (г. Луцк), который занимается дистрибуцией ТМ «Комо» и «Звягель».

Соответствующее объявление было опубликовано во вторник, 11 июня, в газете «Голос Украины».

Распорядителем имущества назначен арбитражный управляющий Любомир Череватый.

Согласно информации в Государственном реестре судебных решений Украины, суд также признал кредиторские требования компании "Дубномолоко" к ТД «Западная молочная группа» в размере 734,4 тыс. грн, однако ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов должника.

Справка УНИАН. Торговый дом «Западная молочная группа» основан в 2002 году и являлся одним из ведущих украинских производителей и дистрибьюторов твердых и плавленых сыров. Ранее компания занималась реализацией продукции предприятий «Дубномолоко», «Ковельмолоко», «Бродовский завод сухого обезжиренного молока», «Новоград-Волынский сыркомбинат» и др.