DuPont запустила в Полтавской области завод по производству семян за 40 млн долл.

Компания DuPont во вторник, 11 июня, запустила завод по производству семян в с. Стаси Диканьского района Полтавской области.

Как сообщает пресс-служба компании, инвестиции в строительство завода составили более 40 миллионов долларов. Завод уже готов к эксплуатации на протяжении сезонов 2013-го и 2014-го годов и должен обеспечить спрос сельхозпроизводителей Украины на гибриды кукурузы, подсолнечника и рапса торговой марки "Пионер".

Исполнительный вице-президент компании DuPont Джеймс С.Борел отметил: «Строительство семенного завода в одном из наиболее продуктивных регионов по выращиванию кукурузы и подсолнечника в мире обеспечит украинских сельхозпроизводителей лучшей продукцией, адаптированной к их индивидуальным потребностям».

«Компания DuPont Pioneer продолжает работать с аграриями Украины и России, обеспечивая стабильные поставки высококачественных семян подсолнечника и кукурузы локального производства и удовлетворяя растущий спрос на семена этих важных сельскохозяйственных культур», - отметил региональный директор компании DuPont Pioneer в Европе Джефф Роуи.

Согласно сообщению пресс-службы, на заводе DuPont Pioneer, включая логистический комплекс, который был построен два года тому назад в с. Стаси, работают около 70 рабочих, ответственных за управление складами, своевременные поставки и производство около 500 тыс. мешков гибридных семян кукурузы и подсолнечника торговой марки "Пионер".

Кроме работников завода в с. Стаси, на сегодняшний день в компании в Украине работает около 150 штатных сотрудников, включая более 70 агрономов-консультантов, которые продвигают продукцию торговой марки "Пионер" в Украине.

«Эти инвестиции подтверждают желание нашей компании работать на рынке Украины. Мы хотим стать признанным лидером в развитии сельскохозяйственного рынка Украины" и "активно способствовать правительству Украины в реализации амбициозной задачи, которая заключается в увеличении производства зерна в Украине почти вдвое», - добавил Роуи.

В запуске предприятия приняли участие министр АПК Украины Николай Присяжнюк, руководство Полтавской ОГА.

Справка УНИАН. Компания DuPont Pioneer – ведущий мировой разработчик и поставщик современных технологий в сфере генетики растений, который обеспечивает высококачественными семенами сельхозпроизводителей в более чем 90 странах мира.