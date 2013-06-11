Присяжнюк: Украина готова к свободному рынку земель сельхозназначения

Украина готова к снятию моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на министра Николая Присяжнюка.

По словам Присяжнюка, покупать и продавать землю смогут только физические лица - граждане Украины, что позволит защитить отечественных сельхозпроизводителей.

«Автоматизированная система ведения государственного земельного кадастра будет основой системы гарантирования государством прав собственности на землю. Покупать и продавать землю сельхозназначения смогут только граждане Украины. Юридические лица-предприятия, как и иностранцы, такого права иметь не будут. Это позволит защитить украинских сельхозпроизводителей», - цитирует пресс-служба главу министерства.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2011 года Верховная Рада продлила до 1 января 2013 года мораторий на продажу земли сельхозназначения, однако уже через год, 20 декабря 2012 года, вступил в силу Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины», который продлевает мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года.

5 апреля т.г. Государственное агентство земельных ресурсов опубликовало свой вариант проекта закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Согласно законопроекту, приобретать сельхозземлю могут граждане Украины, в течение трех лет проживающие в местности, на территории которой продается земельный участок (совет, район), которые хотят, преимущественно собственным или семейным трудом, вести на ней самостоятельное товарное сельхозпроизводство, имеют опыт работы в сельском хозяйстве или занимаются ведением товарного сельскохозяйственного производства. Кроме граждан, покупателями сельхозземли могут быть государство в лице органов исполнительной власти; территориальные общины в лице сельских, поселковых, городских советов и Государственный земельный банк. Юридических лиц в списке тех, кто имеет право на покупку земли, нет.

Продавать землю сельхозназначения могут государство, органы местного самоуправления, Государственный земельный банк. Также продавцами могут быть граждане и юрлица, которые зарегистрировались на официальном веб-портале центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений. При этом продать сельхозземлю смогут и другие лица, которые приобрели в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения до вступления в силу этого закона.

Правительственный законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» планируется зарегистрировать в парламенте до июля 2013 года.