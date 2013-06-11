Миндоходов предлагает маркировать пиво акцизными марками

Министерство доходов и сборов Украины предлагает признать пиво солодовое алкогольным напитком и маркировать его марками акцизного сбора установленного образца. Об этом говорится в проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, подготовленном Миндоходов и опубликованном на веб-портале министерства.

«Пиво – алкогольный напиток, с объемной долей спирта от 0,5 до 8,5%. Маркированию подлежат все алкогольные напитки с содержанием этилового спирта от 0,5% объемных единиц», - говорится в законопроекте.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что на сегодняшний день пиво не считается алкогольным напитком, хотя показатель содержания спирта в пиве в среднем составляет 4-6%.

«По данным статистики, в Украине очевидна тенденция к увеличению потребления пива потребителями разного возраста. Актуальной остается проблема детского алкоголизма, поскольку литр-полтора пива соответствует потреблению 100-200 граммов водки. При этом в денежном выражении стоимость пива дешевле водки», - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, по мнению авторов законопроекта, в сложившейся ситуации ликеро-водочная и пивная отрасли требуют единых подходов к налогообложению алкогольных напитков и пива в зависимости от содержания спирта.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины положительно оценивает инициативу повышения акциза на пиво и считает ее целиком востребованной. По мнению министра Александр Клименко, повышение акцизов – это не только доходы бюджета, но и улучшение здоровья нации.

15 мая депутатская группа «За трезвое будущее Украины» зарегистрировала в Верховной Раде пакет законопроектов, которыми предлагается повысить акцизы на пиво, а полученные после этого средства направить на достройку детской больницы «Охматдет». По мнению парламентариев, увеличение акцизов втрое повысит стоимость одного литра пива всего на 1-2 грн, но за эти средства можно решить колоссальную проблему наполнения бюджета в государстве.

По данным Госстата, производство пива в Украине в январе-марте текущего года сставило 50,5 млн декалитров, что на 3% меньше, чем в первом квартале 2012 года.