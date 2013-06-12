В Украине началась жатва

Аграрии приступили к уборке ранних зерновых и зернобобовых в Одесской области и в Крыму, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Ранние зерновые и зернобобовые начали первыми собирать земледельцы Одесской области и Крыма. Так, сельхозпроизводители Одесской области соберут ранние культуры и рапс с площади 1,090 млн га. Что касается валового сбора зерна, то в Одесской области планируют получить не менее 3,5 миллиона тонн зерна. А в Крыму подлежит сбору 422 тысяч га ранних зерновых культур», - цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

Глава ведомства сообщил, что в Одесской области пшеница будет собрана с 491,4 тыс. га, ячмень - 438,8 тыс. га, горох - 42 тыс. га, овес - 8,7 тыс. га, рожь - 1,5 тыс., рапс - 103 тыс. га. В жатве примут участие 3 633 комбайна из области и около 1 000 из других регионов.

В Крыму под урожай 2013 года было посеяно 532,5 тысяч га озимых и ранних яровых зерновых культур. Ранние зерновые культуры в Крыму будут собраны с 422 тысяч га. Для этого задействуют около 1 630 комбайнов.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии в 2013 году могут собрать 53-54 млн тонн зерновых и зернобобовых культур против 46,2 млн тонн в 2012 года. В министерстве считают, что из-за погодных условий уборочные работы придется проводить в минимальные сроки – 10-15 дней.

Справка УНИАН. Украинские аграрии к 31 мая засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми 8,189 млн га, или 100% от прогнозируемых площадей.

Всего под урожай 2013 года планировалось засеять 27,6 млн га. Урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против рекордных 56,7 млн тонн в 2011 году.