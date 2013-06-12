Арбузов говорит, что капинвестиции в сельское хозяйство выросли на 10%

Иностранные инвестиции в украинский аграрный сектор в январе-марте 2013 года увеличились на 10% - до 2,5 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова.

«Динамика объемов инвестиций в сельское хозяйство в период с 2000 года, когда они были маленькие, до 2012 года, свидетельствует о высоких ежегодных темпах их роста. И правительство работает над тем, чтобы они постоянно увеличивались. Для этого мы создаем прозрачные условия для инвесторов и углубляем государственно-частное партнерство», - цитирует пресс-служба Арбузова.

Наиболее привлекательными отраслями для инвесторов, говорится в пресс-релизе, уже традиционно признаны пищевая промышленность, биоэнергетика и растениеводство.

«Инвесторы заинтересованы вкладывать средства в те отрасли сельского хозяйства, где есть высокий уровень доходности предприятий, высокий потенциал экспорта, высокие темпы роста масштабов производства, а также лучшие условия ликвидности инвестиций», - сказал первый вице-премьер-министр.

Арбузов также сообщил, что крупнейшими инвесторами в сельское хозяйство Украины остаются европейские страны.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины рассчитывает, что в 2013 году украинские аграрии смогут привлечь в сельскохозяйственную отрасль не менее 3 млрд долл. инвестиций.

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