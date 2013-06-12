Производство сельхозпродукции в Украине выросло на 5%

Объем производства сельскохозяйственной продукции в январе-мае текущего года вырос на 5,1% против роста на 1,5% за аналогичный период 2012 года, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Согласно сообщению, объем производства в сельскохозяйственных предприятиях за указанный период вырос на 10,2% против 4% в январе-мае прошлого года, а в хозяйствах населения – на 1,2% против «минус» 0,2% за 5 месяцев 2012 года.

При этом в министерстве отметили, что, учитывая сезонный характер производства растениеводческой продукции, валовое производство аграрной продукции за указанный период было сформировано исключительно за счет производства продукции животноводства.

Как сообщал УНИАН, согласно расчетам Министерства агарной политики и продовольствия, рост валового производства сельхозпродукции в 2013 году прогнозируется на уровне 8%.

Индекс производства продукции растениеводства в 2012 году составил 91,8%, животноводства – 103,8%.